Oviedo recuerda que la renovación de los abonos conjuntos del Auditorio y las Jornadas de Piano termina este viernes

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OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo recuerda que este viernes, 9 de octubre, finaliza el plazo para renovar el abono conjunto de los Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano Luis G. Iberni. La renovación debe realizarse exclusivamente en las taquillas del Teatro Campoamor y se recomienda acudir con el abono de la pasada temporada.

Los abonos separados para los Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano podrán adquirirse entre el 10 y el 18 de octubre, mientras que el abono Firmamento Lírico estará disponible del 19 al 24 de octubre. La venta de localidades sueltas comenzará el 26 de octubre.

El abono conjunto tiene un precio de 415,10 euros para butaca de patio y 347,90 euros para anfiteatro, con un ahorro del 30% respecto a la compra de localidades sueltas.

Los distintos abonos y las localidades, salvo las de última hora, podrán adquirirse a través de los canales habituales, incluidas las taquillas del Campoamor y la plataforma de venta de entradas de Oviedo. Los abonados tendrán además un descuento del 10% en el concierto extraordinario de los Niños Cantores de Viena, previsto para el 4 de marzo de 2027.