El pabellón del Principado en la Fidma repartirá gafas homologadas para el eclipse total de sol

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en una foto de archivo, en el acto de presentación del estand del Gobierno de Asturias en la Fidma 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas que visiten el pabellón del Gobierno de Asturias en la 69ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) recibirán como obsequio hasta dos gafas homologadas para la observación segura del eclipse total de sol del próximo día 12, hasta agotar existencias.

La iniciativa, enmarcada en la experiencia diseñada por el Gobierno de Asturias para la feria, permitirá que quienes recorran el espacio expositivo Asturies yes tu, dedicado a los 45 años del Estatuto de Autonomía, puedan llevarse las lentas de protección para disfrutar del fenómeno astronómico con todas las garantías.

Este obsequio se suma al dispositivo organizado por el Principado con motivo del eclipse del 12 de agosto, que incluye la distribución gratuita de más de 130.000 gafas homologadas en todo el territorio, el refuerzo del transporte público, la identificación de 78 puntos recomendados de observación -uno por concejo-, actividades divulgativas y un amplio operativo de seguridad, movilidad y protección de la salud.

El Principado recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas y certificadas para este fin. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares irreversibles, por lo que resulta imprescindible seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades sanitarias.