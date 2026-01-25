Pablo Armesto, protagonista en la Semana del Arte de Ciudad de México

Alesha Mercado y Pablo Armesto - PABLO ARMESTO

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista Pablo Armesto, afincado entre Asturias, Madrid y México, presenta estos días en la Semana del Arte en Cudad de México una serie de proyectos que consolidan su trabajo como un puente activo entre Europa y América, articulando luz, geometría y experiencia sensorial en distintos espacios clave de la ciudad.

Armesto despliega un recorrido que refleja su tránsito constante entre ambos continentes y su diálogo con distintas tradiciones culturales.

En el Centro Cultural de España en México (CCEMx) puede verse 'Liminal', una instalación inmersiva comisariada por Alesha Mercado, concebida como un espacio de tránsito y pausa, donde el color y el movimiento construyen una experiencia suspendida que invita a la contemplación.

De manera paralela, el artista presenta 'More moaré', cruce de caminos, comisariada por Abraham Villavicencio, una propuesta que explora la vibración visual producida por la superposición de tramas, ampliando la investigación perceptiva iniciada en 'Liminal' y poniendo en juego la relación entre mirada, cuerpo y espacio.

La participación de Pablo Armesto en la Semana del Arte se completa con su presencia en MACO (del 4 al 8 de febrero) reforzando su posicionamiento dentro del contexto internacional del arte contemporáneo y su estrecha relación con la escena artística mexicana.