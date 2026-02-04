Los pacientes reclaman un trato "más humanizado" en el Día Mundial contra el Cáncer

Mesa informativa Asociación Española Contra el Cáncer. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Como cada cuatro de febrero, Día contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer ha salido a las calles para recordar que el cáncer es hoy el mayor problema sociosanitario de España: cada año se diagnostican casi 300.000 personas en nuestro país, y más de 7.500 en Asturias. En esta ocasión la Asociación ha centrado sus reivindicaciones en reclamar una atención más humana e integral, poniendo siempre a las personas en el centro.

Así lo ha explicado a los medios la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, que ha incidido en que lo que se reclama viene de haber escuchado la voz de los pacientes, que les han trasladado que lo que necesitan que el trato del paciente de cáncer se humanice.

Y esa idea es la que recoge el manifiesto que en esta ocasión ha leído en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo un paciente de cáncer, David Fraga.

Destacan los pacientes que humanizar la atención significa muchas cosas, entre ellas que el tratamiento no solo sea quimio, radio o cirugía, sino que se atiendan sus necesidades sociales, sus necesidades psicológicas, sus necesidades de tener un programa de nutrición, sus necesidades de tener un programa de entrenamiento físico-oncológico, de apoyo jurídico-laboral porque les impacta en su trabajo.

"Hablamos de todo lo que hay detrás del hospital y que el enfermo necesita cuando sale de la consulta del paciente. Pedimos que los sanitarios se pongan en los pies del paciente y piensen ¿A esta persona qué le espera a partir de ahora? ¿Se va a hundir psicológicamente? ¿Qué familia tiene? ¿Tiene gente que le cuide?", aseguró Calero.

Pero además humanizar la atención también supone que los profesionales tengan tiempo para atender a cada paciente y que no tengan una carga de trabajo tan grande que no puedan dedicarle el tiempo que necesita para explicarle "cual es su cáncer". porque inciden desde la Asociación, "no hay un sólo cáncer".

"Humanizar va también de los pacientes cuando tienen una consulta no tengan que esperar tres horas en unas sillas rígidas, incluso sin sillas porque no hay. Humanizar los entornos del paciente también pasa porque los tiempos de espera sean razonables, porque el paciente no tenga que estar esperando cuál es el resultado de su diagnóstico o cuándo le van a aplicar el tratamiento; todo eso es humanizar y de todo eso van a hablar los pacientes, la Asociación Española contra el Cáncer ha recogido su voz", destacó Yolanda Calero.

RETRASOS EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

Preguntada por los supuestos casos de retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama publicados y que desde el PP han trasladado al parlamento asturiano, la presidenta de la AECC en Asturias ha indicado que "a día de hoy no tienen nada al respecto, ninguna persona les ha reportado nada, ni han recogido ninguna información en sede ni a través de InfoCáncer".

"Desde el momento en que salió publicada la noticia, la Junta Provincial de Asturias, yo personalmente me puse en contacto con cada una de las presidentas de las sedes locales, de Oviedo, Avilés, Mieres y Gijón, para que si había alguna consulta al respecto, si había alguna queja o alguna consulta y a día de hoy no tenemos nada. Dicho esto vamos a esperar unos días", indicó.

Además mostró su total confianza en las palabras de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que en el Pleno de la Junta lanzó un mensaje de tranquilidad y confianza a las asturianas asegurando que el sistema sanitario funciona.

"Honestamente os tengo que decir que yo creo en la consejera. Si la consejera se atreve a decir o dice lo que dijo con tanta asertividad, encima ella es una persona que está muy sensibilizada con el cáncer de mama especialmente, yo le doy toda la credibilidad y no se la voy a quitar hasta que alguien me demuestre que la realidad no es esa",añadió Yolanda Calero.