PACMA presentará una queja contra la Fiscalía Superior por amparar el uso de informes falsos sobre matanza de lobos

Ejemplar de lobo. - PACMA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha denunciado este miércoles la posición adoptada por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que ha informado en contra de la admisión a trámite de la querella presentada por la formación política frente al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, por presuntos delitos de prevaricación y uso de peritos falsos.

Según informa el Partido Animalista, la querella se fundamenta en el uso de informes técnicos "presuntamente falsos, por inexactos, aportados por el Gobierno del Principado para justificar en los Tribunales sus resoluciones de captura y muerte de lobos en Asturias".

Sin embargo, incide PACMA, la Fiscalía considera que los hechos denunciados no presentan relevancia penal suficiente para su investigación, al entender que los "errores o desaciertos" en informes periciales quedarían fuera del ámbito penal.

Igualmente, denuncian que el Fiscal obvia y no emite pronunciamiento alguno sobre la actividad posiblemente prevaricadora denunciada, al haberse aprobado una resolución administrativa contraria a la normativa nacional e internacional que prohíbe la muerte de lobos en el estado actual de población desfavorable de dicha especie protegida.

Desde PACMA rechazan frontalmente esta interpretación, subrayando que el Ministerio Fiscal debe velar por la investigación de hechos tipificados en el Código Penal, entre ellos la falsedad de informes periciales y su uso en los Tribunales, y la prevaricación al dictarse resoluciones injustas con pleno conocimiento de su injusticia.

El partido presentará la queja correspondiente, en oposición a esta postura, advirtiendo que admitir como irrelevantes datos inexactos en informes periciales y usarlos en los órganos de administración de justicia abre la puerta y perpetúa "la impunidad absoluta" en la aprobación de resoluciones administrativas que, incumpliendo la Ley, derivan en la muerte injustificada de ejemplares de lobo ibérico.