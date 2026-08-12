PACMA respalda la manifestación antitaurina de este domingo en Gijón, coincidiendo con la Feria de Begoña

Archivo - Plaza de Toros de Gijón, El Bibio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha mostrado este miércoles su apoyo a la manifestación antitaurina convocada por Asturies Antitaurina para este domingo, 16 de agosto, en Gijón, coincidiendo con la celebración de la Feria Taurina de Begoña.

La movilización partirá a las 16.30 horas de la plazuela de San Miguel y recorrerá distintas calles de la ciudad para expresar el rechazo a la tauromaquia. El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, participará en la protesta.

La formación respalda las reivindicaciones de Asturies Antitaurina y anima a la ciudadanía a sumarse a la marcha para reclamar una ciudad libre de tauromaquia. Según PACMA, la protesta busca visibilizar el rechazo a unos espectáculos que considera "basados en el sufrimiento y la muerte".

"Gijón no puede seguir vinculando sus fiestas y su imagen al sufrimiento animal. La tauromaquia pertenece a un tiempo que debemos dejar atrás, y las administraciones tienen la responsabilidad de escuchar a una ciudadanía cada vez más consciente y contraria a estos espectáculos", ha señalado Luna.

PACMA también critica que la tauromaquia se mantenga con dinero público y sostiene que depende del respaldo institucional y de recursos públicos para su continuidad.

La manifestación coincidirá con la Feria Taurina de Begoña, programada entre los días 13 y 17 de agosto en la plaza de toros de El Bibio.