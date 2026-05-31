El palacete de Villa Magdalena cierra temporalmente por obras a partir del 1 de junio

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OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Social Villa Magdalena, en Oviedo, permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del próximo lunes 1 de junio con motivo de la ejecución de trabajos de mejora en sus instalaciones.

Durante el periodo en el que se desarrollen las obras en el céntrico palacete de Oviedo no se podrá acceder a las instalaciones, aunque desde la Concejalía de Centros Sociales "se trabajará para que la reapertura pueda realizarse lo antes posible", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las actuaciones previstas tienen como objetivo "continuar mejorando los espacios y ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias del centro".