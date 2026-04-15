Pañeda apunta que se licitará el nuevo contrato de comedor escolar cuando haya garantías técnicas y sanitarias

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, comparece en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha trasladado este miércoles un mensaje de "prudencia y calma" en cuanto al nuevo contrato de comedor escolar de línea caliente en el que se trabaja.

"Ningún escolar se va a quedar sin comedor", ha asegurado durante su comparecencia en el Pleno Municipal, a petición del PSOE, a lo que ha agregado que van a ajustar el nuevo contrato al calendario escolar. Al tiempo, ha justificado la prórroga del contrato vigente, que concluía el próximo 9 de mayo, en cuanto no se haya adjudicado el nuevo.

Ha señalado, asimismo, que el cambio de modelo tiene respaldo de la comunidad educativa y del Pleno, a lo que ha criticado que hay una utilización "interesada" por el PSOE, según el edil, para generar incertidumbre. A la oposición la ha acusado, también, de generar "alarma" sobre la calidad de la comida.

Ha apuntado, por otra parte, que el contrato se licitará cuando se tengan todas las garantías jurídicas, técnicas y sanitarias y ha insistido en que es causa evidente para la prórroga el que se trata de un servicio esencial.

También se quiere garantizar que suponga un coste "asumible" para las familias y ha apuntado que cualquier cambio se comunicará con tiempo suficiente.

La concejala del PSOE Carmen Murias, Solicitud de comparecencia del Concejal de Deportes y Educación, D. Jorge Pañeda Fernández, a petición del Grupo Municipal Socialista. (40962Z/2026)

Por parte del PSOE, la concejala Ana Belén Murias ha recalcado que lo que se debate es si el Ayuntamiento gestionó con responsabilidad un servicio esencial para miles de familias, algo que para el PSOE es evidente que no.

Ha insistido, en esta misma línea, que no se cuestiona que el servicio no se vaya a hacer, sino cómo se llegó a esta situación, al opinar que no se podría aplicar una prórroga al contrato por no ser algo imprevisto.

A Pañeda, además, le ha reprochado que culpara y cesara a la jefa de servicio, una funcionaria con más de 30 años en el Ayuntamiento, a lo que ha remarcado que sigue vacante una jefatura de sección y todo el personal del área de Educación es hoy interino.

También desde IU y Podemos se ha afeado al edil de Educación lo que consideran una falta de diligencia política y el que les acuse de generar alarma, para luego culpar a una funcionaria.

PATRIMONIO CULTURAL

IU, por otro lado, no ha conseguido el apoyo, al margen del voto a favor de Podemos, para que saliera adelante su proposición para instar al Gobierno del Principado a la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) a toda la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, no solo a una parte. La iniciativa buscaba también su divulgación, para lo que ha planteado su exhibición en el palacio de Revillagigedo.

El edil de IU Alejandro Farpón ha remarcado que se han catalogado como BIC 1.500 obras, muy inferior, según él, al inventario que se cree que corresponde a la antigua Caja.

Por este motivo, ha abogado por que Gijón contribuya a solucionar el "expolio" de patrimonio. Para el concejal, la pérdida de control sobre estas obras es una "catástrofe", a lo que ha advertido de que se precisa que estén bajo protección y control, además de ver si existe riesgo su preservación. A esto ha sumado la importancia de la exhibición de este patrimonio para disfrute de la ciudadanía.

Sí que ha coincidido el edil con la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, en que la "pasividad" de gobiernos regionales sucesivos a contribuido a la situación actual.

López Moro, al tiempo, ha visto "contradictorio" que IU traiga esta iniciativa al Pleno siendo su partido parte del Gobierno regional y siendo la Junta General del Principado de Asturias quien debe pronunciarse sobre la catalogación como BIC de este inventario artístico.

También ha llamado la atención sobre el lugar propuesto para su exhibición, el palacio de Revillagigedo, ya que lo está usando el Ayuntamiento como extensión de la red municipal de museos.

Por su lado, la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha defendido que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, actuó "en todo momento, con rigor, profesionalidad y transparencia" a la hora de recuperar y catalogar el inventario, hasta llegar a 1.500 obras con declaración BIC. Es por ello, que ha dejado claro que no van a aceptar "ninguna" insinuación de que la Consejería de Cultura ha dejado de hacer algo que debería haber hecho.

El debate de esta iniciativa ha dado lugar a un rifirrafe entre la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, y la de Podemos, Olaya Suárez, que ha llevado a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, a intervenir. Rouco, que se ha quejado de las risas durante la bancada de la izquierda mientras ella interviene, ha acabado por abandonar el Pleno Municipal.

AUDITORÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES

En el Pleno, por otro lado, tampoco ha prosperado una iniciativa de IU para hacer una evaluación de los servicios públicos municipales de gestión indirecta. Los grupos de izquierda han votado a favor, mientras que Foro, PP y edil no adscrito lo han hecho en contra --Vox no estaba presente--.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha visto preciso ver si estos contratos externos para servicios municipales se prestan de la manera más eficiente y sostenible posible, y, con base a ello, ver qué servicios privatizados deben ser municipalizados.

Ha llamado la atención, a este respecto, en que personal de estos contratos trabajan con salarios bajos, como es el caso de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a lo que ha preguntado al Gobierno local si cree que menos de 1.000 euros es un salario digno.

A esto ha sumado que hay empresas privadas limpiando edificios municipales de la plaza Mayor, cuyo personal cobra menos que el de Emulsa que limpia a escasos metros, la Casa Consistorial, a lo que se ha preguntado cuál es la diferencia si en los dos casos las tareas son de limpieza. Ha lamentado, también, que la falta de apoyo del Gobierno a la iniciativa plenaria sea "una oportunidad perdida".

Por parte del Gobierno, la edil de Hacienda, María Mitre, ha asegurado que no aprecian deficiencias en los servicios municipales prestados, si bien ha precisado que siempre hay espacio para mejoras o para revisar contratos. Algo que, según ella, se hace de manera continua.

Ha afirmado, también, que el Ayuntamiento gestiona "con responsabilidad y eficiencia" y ha agregado que se cumplen, "con sobrados márgenes", con todos controles que la normativa requiere.

Por parte del PSOE, la edil Marina Pineda ha animado a diferenciar servicios esenciales, al argumentar que no se puede tratar de la misma manera el cuidado de personas con el mantenimiento viario. En cualquier caso, ha visto necesario hacer el análisis propuesto por IU.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, en su caso, ha arremetido contra la "dichosa eficiencia de lo privado", ha apuntado, en tono satírico. Especialmente se ha referido al Servicio de Ayuda a Domicilio y a los comedores sociales, donde empresas externas, según la edil, maximizan beneficios a costa de la calidad y de precarizar los empleos.