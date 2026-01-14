Pañeda confía en rehabilitar en 2027 las instalaciones deportivas de la Laboral con el superávit de 2024

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, en respuesta a Vox en el Pleno Municipal de este miércoles, ha considerado que la rehabilitación y puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas de la antigua Universidad Laboral, cedidas por el Principado, encajan en las inversiones financieramente sostenibles que van poder correr a cargo del superávit de 2024.

Pañeda, sobre estas obras, ha asegurado que han diseñado un calendario "realista", de la que ahora se está desarrollando la primera fase, que es la elaboración de un estudio técnico para conocer el alcance de las actuaciones y hasta dónde se puede intervenir.

Un estudio que espera tener listo la próxima primavera, de cara a la redacción de los pliegos del proyecto y su aprobación en la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, para luego licitarlo. La previsión, según el edil, es que pueda estar adjudicado la redacción del mismo a final de año y que se inicien las obras en 2027.

En cuanto al presupuesto, ha apuntado que abordarán con sus socios de Gobierno la posibilidad de incorporar este proyecto dentro de las obras a financiar con el superávit de 2024, para que 14.000 metros cuadrados, piscina incluida, puedan ser recuperados.

SOLAR DE FLEX

También en respuesta a Vox, en este caso por el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, se ha apuntado que se prevé iniciar la licitación en próximas semanas, tras la compra de la parcela de la antigua nave de Flex, de la construcción en ese espacio de un aparcamiento para 150 plazas. Se espera que este año esté operativo, con un coste de 265.000 euros.

SEMANA NEGRA

Villoria, en respuesta a Vox, ha asegurado que se está trabajando para cerrar, en semanas, la nueva ubicación del festival Semana Negra con la asociación que lo organiza.

El edil, si bien no ha querido avanzar el nuevo emplazamiento hasta que esté confirmado, sí que ha señalado que combinará la correcta celebración del evento con minimizar posibles molestias a los vecinos del entorno. Al tiempo, ha reivindicado el apoyo "incondicional" del Equipo de Gobierno municipal a la Semana Negra.

PLAYA VERDE

En respuesta a Vox, además, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha estimado que el próximo marzo empezarán las obras de adecuación de la llamada playa verde del Rinconín, para que pueda ser abierto al público este verano.

El edil ha apuntado que el presupuesto estimado es de unos 80.000 euros, con cargo al presupuesto de este ejercicio, y ha agregado que los técnicos trabajando en el proyecto, que incluirá, entre otras cosas, una pradera, caminos de hormigón, bocas de riego y bancos. Cabe recordar que la propuesta ganadora del concurso de ideas para el desarrollo de este proyecta fue 'Brisa marina'.

PLAN DE CIMADEVILLA

En otro orden de asuntos, Villoria ha confirmado al PSOE que el Gobierno local va a ejecutar, con o sin financiación europea, el Plan de Actuación Integrada Cimadevilla 2030.

De hecho, ha remarcado que de las 27 actuaciones previstas, ya hay seis que cuentan con presupuestos en este año o están en estado maduro para incorporarlas a las futuras modificaciones presupuestarias.

Entre estas, ha resaltado espacialmente las obras de Tabacalera, con 2,5 millones de euros de presupuesto este año y con inicio de obras previsto esta primavera, pero también la instalación de un ascensor en la sede vecinal del barrio, en La Casa del Chino, o la rehabilitación de un local municipal para centro de mayores.

También ha mencionado los proyectos de plataforma única en las calles Óscar Olavarría, Honesto Batalón y Artillería, mientras que ha recalcado que hay otras vías que tendrán que ejecutarse una vez acabadas las obras de Tabacalera, por la afectación en el tráfico. Con todo, ha remarcado que este Plan es una "realidad".

IGUALDAD DE GÉNERO

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por otra parte, ha defendido el compromiso del Gobierno local en materia de igualdad ante las quejas del PSOE, que cree que en las actuaciones municipales no se está teniendo en cuenta el sesgo de género y que se están desperdiciando las herramientas que hay para promover la igualdad. Los socialistas, asimismo, se han quejado de que no hay ni plan de igualdad ni ubicación "digna" para la Casa de Encuentros de la Mujer.

Moriyón, a este respecto, ha incidido en que las asociaciones del Consejo de Mujeres rechazaron que la Casa de Encuentros se trasladara al museo Nicanor Piñole o a la Jefatura de la Policía Local tras el traslado del servicio a la nueva Comisaría.

Según la alcaldesa, quieren un edificio mejor, en el ámbito de la plaza del Humedal, por donde confluyen varios buses que facilitan su acceso, y ahora mismo el Ayuntamiento no tiene sitio para ello.

Ha recalcado, además, a la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, que no le puede acusar de haber roto las políticas de igualdad puestas en marcha por la izquierda en materia de igualdad.

"Creo en ello", ha asegurado sobre estas políticas. Dicho esto, ha matizado que opina que esto no se impone por la fuerza, a lo que ha animado a trabajar en cambiar la cultura de la organización. "A lo mejor avanzamos más rápido", ha opinado.

Por otro lado, ha señalado que en este mes se prevé tener la evaluación del cumplimiento de objetivos en materia de igualdad, que servirá de base para este año. A eso ha sumado los informes de impacto de género de aplicación en ordenanzas o el Plan Estratégico de Subvenciones, así como para la elaboración de los presupuestos con enfoque de género.

También se ha dado formación a empleados y en el primer lunes del próximo mes se presentará en el Consejo de Mujeres un plan de trabajo para la elaboración de la agenda feminista. En cuanto al Plan de Igualdad del Personal Municipal del Ayuntamiento de Gijón, ha avanzado que está convocada para el próximo día 3 la mesa de apertura sobres del contrato mayor licitado.

Dentro del apartado de ruegos, se ha aprobado uno de IU para la celebración el próximo año de un programa de actividades con motivo del centenario de la generación del 27. La edil de Cultura, Montserrat López Moro, incluso, ha avanzado que en 2026 también va a haber algún homenaje relacionado con esta generación de autores.

En cuanto al ruego de Podemos para ampliar el parque de vivienda pública con cargo al superávit de 2024, la edil de Hacienda, María Mitre, si bien lo ha visto pertinente, no lo ha aceptado al no contar aún con el cierre de cuentas de 2025 y el informe de estabilidad presupuestaria, para comprobar si podrían encajar estas inversiones como financieramente sostenibles.

IU, por su lado, ha presentado un ruego para actualizar el mercado de La Camocha, de titularidad municipal a fin de revitalizarlo. Desde el Gobierno local se ha confirmado que los técnicos de Infraestructuras están ya elaborando los correspondientes informes técnicos, y conforme a ellos, estudiarán "con rigor" qué actuaciones se pueden ejecutar y priorizar estas a través de una planificación "realista".

El concejal de Mercados, Abel Junquera, ha matizado, en cuanto a compatibilizar el uso comercial con otros sociales o comunitarios, que se estudiará esta posibilidad.