Paniceres espera que FADE salga "fortalecida" de las elecciones y pide que no se utilicen "viejas prácticas" de político

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha pedido este martes que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) salga "fortalecida" del proceso electoral que afronta y ha pedido que no se empleen "viejas prácticas" del ámbito político para interferir en el proceso.

En unas declaraciones a los medios tras participar en el homenaje a las víctimas de la pandemia en Asturias, Paniceres ha resaltado que las elecciones de la patronal asturiana no son "una competición política" sino una competición entre empresarios, y ha rechazado la "llamada amenazante" de un dirigente empresarial "importante" de Asturias a uno de los candidatos.

Ante todo, ha dicho, "tiene que haber absoluta tolerancia y respeto a las normas". "Si alguien tiene derecho a presentarse, pues se presenta, y no tiene por qué recibir ninguna llamada amenazante de nadie, como intimidando, porque se haya querido presentar", ha aseverado.

Así, ha pedido que el proceso para renovar la cúpula de FADE --al que se presentan la actual presidenta María Calvo y el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira--, sea "normalizado" con plazos para que los candidatos puedan mostrar sus programas "con normalidad" y desterrando "cualquier intento de coacción o amenaza, por parte de nadie".

Paniceres, como socio de FADE, ha asegurado que "no le ha gustado" que se hayan "forzado los estatutos" y los plazos "como un intento de que no haya participación". Asimismo, ha afirmado que no está haciendo campaña "a favor de ningún candidato" y, lo que tenga que decir sobre lo que le ha gustado y lo que no, lo hará en los órganos de FADE.

Precisamente este martes se reunirá el comité ejecutivo de FADE para dar el "pistoletazo de salida" oficial a la campaña. No obstante, Paniceres ha puntualizado que "parece que ya hay gente qeu lleva meses en campaña electoral".

Sobre el trabajo de María Calvo al frente de la patronal asturiana durante estos cuatro años, Paniceres ha indicado que ha sido una gestión "razonable". "No tengo nada que decir", ha resaltado.

Sí ha enfatizado que lo importante es ver cómo FADE va a afrontar el futuro, ya que "el mundo empresarial tiene que estar llamado a liderar muchas cosas en esta región". "El futuro pasa porque haya más empresas", ha dicho, para favorecer la actividad económica.