La parada en gran parte de instalaciones de Arcelor en Asturias rebaja la necesidad de personal eventual

Archivo - Entrada de Sotiello de la factoría gijonesa de ArcelorMittal. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal ha comunicado este miércoles a los sindicatos que la contratación de personal eventual de cara a las sustituciones de las vacaciones en el próximo mes de diciembre se verá afectada por la parada de gran parte de las instalaciones, lo que provocará una necesidad menor de personal que en el periodo veraniego.

Así lo ha hecho durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en Asturias, a petición de las organizaciones sindicales firmantes del mismo (UGT, CCOO y USO), con presencia de la responsable de Relaciones Laborales y de las responsables de Área de la factoría.

La Sección Sindical de CCOO en ArcelorMittal Asturias, por su parte, ha trasladado de nuevo a la empresa la necesidad de ser "más ágiles" en la transmisión de información relativa al ERTE, "habida cuenta de la crítica situación industrial por la que atravesamos", han recalcado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En ese contexto, han exigido que se mejore la comunicación previa al personal afectado, al que, según el sindicato, en no pocas ocasiones no se avisa con la debida antelación.

También han solicitado que se les facilite, "a la mayor brevedad posible", cual es el porcentaje real de aplicación del ERTE en Asturias, dato que consideran "clave" de cara a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del ERTE, a nivel central, convocada para el próximo 4 de diciembre.

En cuanto a la información facilitada en este día, ArcelorMittal ha confirmado a los sindicatos que el Sínter B parará definitivamente cuando arranque el Sínter A, siendo la fecha tope el 31 de diciembre de este año, por motivos medioambientales.

Habrá, además, otras instalaciones que pararán todo el mes de diciembre, como son Decapado (desde el próximo día 30 y todo diciembre por el cambio de cubas); Tándems 1 y 2 (por la parada del Decapado); - Galvanizado 1 (desde el 5 de diciembre); Líneas de Recocido, Hojalata y Témper.

Otras instalaciones pararán menos días, aunque la inactividad del Horno Alto B ha derivado que, en Ferrocarriles, haya cinco máquinas paradas, más uno en el TBC por disminución de movimiento de desbastes procedentes de la Acería de Avilés. En Largos, Alambrón se ve afectado, principalmente, por la cartera de pedidos, si bien apenas hay afectación en Carril.