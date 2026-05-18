El parking del Niemeyer abrirá de forma permanente: tendrá 276 plazas diarias, abonos y puntos de recarga

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OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la empresa municipal RUASA, ha sacado a licitación por 134.826 euros el contrato para digitalizar y automatizar el parking del Centro Niemeyer. El objetivo es acabar con el modelo actual —que solo abría el recinto durante eventos culturales— para transformarlo en un aparcamiento público diario con 276 plazas, horario de 7:30 a 00:00 horas, modalidades de abonos mensuales y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el pliego de condiciones establece un plazo máximo de ejecución de dos meses a contar desde la adjudicación para que el sistema esté plenamente operativo.

El proyecto contempla una actuación integral en el aparcamiento, que dispone de un total de 276 plazas. Entre los suministros previstos figura la implantación de un sistema de control compuesto por tres cajeros de cobro, cámaras de lectura y reconocimiento de matrículas, barreras de entrada y salida, una banderola indicadora de ocupación y los equipos informáticos de la unidad central de gestión.

Asimismo, el contrato incluye la modificación de la red eléctrica para habilitar siete puntos de recarga de vehículos, así como el despliegue del cableado necesario para el control y la gestión de los usuarios de la instalación.

SISTEMA DE ABONOS Y PRÓRROGAS

La gestión del recinto por parte de la sociedad municipal se instrumenta a través de un convenio suscrito con la Fundación Niemeyer el pasado 13 de marzo de 2026. Este acuerdo fija un periodo inicial de explotación de cuatro años, por lo que su finalización está prevista para el 13 de marzo de 2030, si bien contempla la posibilidad de articular prórrogas de hasta 15 meses o hasta alcanzar el límite máximo legal de cinco años.

Respecto a las condiciones de uso, el Consejo de Administración de RUASA tiene previsto reunirse en las próximas semanas para concretar la propuesta de tarifas. La intención municipal es plantear precios atractivos que den respuesta tanto a los visitantes del complejo cultural como a los usuarios que demanden estacionamiento por motivos comerciales o laborales.

El horario previsto de apertura se extenderá, con carácter orientativo, desde las 7.30 hasta las 24.00 horas, manteniendo la flexibilidad para adaptarse a las actividades de la ciudad. El parking dispondrá de plazas para personas con movilidad reducida, sistema de prepago y modalidades de rotación y abonos mensuales.