El Parlamento asturiano acoge un acto en recuerdo del jurista José Tudela Aranda

Juan Cofiño, en su intervención - NACHO VELA / JGPA

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha acogido este martes una conferencia con el título 'En defensa del Estado de Derecho'. Espacio Fundamentos, el foro de reflexión promovido por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo, ha organizado este acto en recuerdo del jurista José Tudela Aranda, fallecido hace un mes a los 63 años, en el que han intervenido Ana Carmona Contreras, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y Josep Maria Castellà Andreu, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

En su intervención de presentación del acto, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha elogiado la figura de José Tudela y su mensaje de que "crece el sectarismo y la ley está postrada y vencida por el ejercicio del poder", tal como recoge el citado jurista en su libro "En Defensa del Estado de Derecho".

"Las razones de esta situación", ha explicado el presidente del Parlamento asturiano, "tienen que ver con que está de vuelta el populismo, se obvian los consensos de antaño, se vuelve al frentismo, es necesario reforzar la práctica política para hacer una política más sana, para volver a entronizar el culto a la ley por parte de los políticos".

Marco Fernández, Letrado Mayor de la Junta General, ha querido destacar la figura de Tudela, "un jurista de excepción, una persona especialmente cercana y con una gran trayectoria, que ejerció sus cargos con independencia y altura institucional". "Un jurista de Estado", ha remarcado Marco Fernández.

Tras la presentación de los conferenciantes a cargo de Leonardo Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y coordinador de Espacio Fundamentos, Ana Carmona ha valorado "el testamento académico de Pepe Tudela en su último libro".

La profesora ha constatado que "el estado de salud del Estado de Derecho es preocupante por el necesario sometimiento de los poderes públicos a la Constitución". "El criterio de la mayoría debe tener límites y en esa limitación del poder es donde se comprende el Estado de Derecho porque el poder democrático tiene que estar sometido a reglas".

A su juicio, "en la actualidad, el Estado de Derecho está en un momento de mucha tensión y esa erosión y amenazas sobre la comprensión de la limitación de poder, entre otras razones, se debe a los avances del populismo, que con el acceso al poder se ponen en marcha decisiones destinadas a desmontar los límites de que la democracia constitucional esté sometida a Derecho". Para Carmona, "estamos en un contexto convulso donde las crisis se suceden unas a otras, el andamiaje del Estado democrático de derecho se presenta inalterado, pero esa presencia no oculta que hay grietas en el Estado de Derecho en España y hay actitudes y dinámicas que nos ponen ante patologías en el funcionamieto de nuestro sistema constitucional".

"La relegación de la función legislativa por parte del Parlamento es", según la profesora", otra dinámica que tensiona el Estado de Derecho, "porque se sustituyen por los Decretos Leyes, un instrumento muy cómodo que predomina no solo en el Estado sino también en las comunidades autónomas".

Finalmente ha denunciado las dificultades en la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Castellà, por su parte, ha retomado las ideas de Tudela para subrayar que Estado de Derecho "es hablar de democracia y también en el libro está el eje de condensar la idea del Estado de Derecho en la idea de limitación de poder".

Hay un problema real de nuestro tiempo y de nuestras sociedades, detalla el profesor: "el populismo y cómo erosiona, desde dentro de las instituciones, nuestras democracias". Asimismo ha destacado dos ideas del libro del profesor Tudela, "alerta de que la vocación del estado autonómico es asentarse como un federalismo práctico, al que opone la figura del confederalismo al que ha mutado el independentismo, que supone un debilitamiento de la comunidad politica, lo que supone una erosión del Estado de Derecho".

"La opinión pública está más débil y hay un desdén por la instituciones", ha constatado el catedrático de la Universidad de Barcelona, así como que "el equilibrio entre la democracia y la libertad, viene por el lado del Estado de Derecho". En su opinión, "este desequilibrio afecta a la democracia representativa y parlamentaria, hay una verticalización y presidencialización del poder que mina las funciones del Parlamento, lo que Tudela llama parlamentarismo negativo".

También pide "revitalizar los contrapoderes", "con un control político al poder en el Parlamento y también la independencia judicial es clave, con un Consejo del Poder Judicial que opere con todas las garantías". Por último, ha recordado que Tudela apela a la responsabilidad de las élites dirigentes y a la opinión pública, al igual que el mensaje de que "la democracia está vinculada al respeto a la ley y al Estado de Derecho".