El Parlamento asturiano rechaza la PNL de Vox sobre Zonas de Bajas Emisiones y tasa de basuras

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha rechazado este miércoles la Proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Vox que solicitaba revertir la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y dejar sin efecto la subida de la tasa municipal de basuras. La iniciativa, que según Vox responde a "imposiciones ideológicas de Bruselas" que "perjudican a las familias" y "limitan la libertad de movimiento", ha contado con el voto en contra de PSOE, PP, IU-Convocatoria y Grupo Mixto.

Vox sostiene que la implantación obligatoria de las ZBE, derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha supuesto un "castigo" para las clases trabajadoras y medias, obligadas a asumir elevados costes para adaptar sus vehículos o afrontar sanciones.

Según el diputado Gonzalo Centeno estas zonas no solo discriminan por nivel de renta, sino que encarecen la movilidad diaria y limitan derechos básicos, al tiempo que cuestionan su eficacia ambiental. Vox cita como ejemplo la rectificación llevada a cabo en otros países europeos y denuncia que en España el Gobierno mantiene estas políticas pese a su impacto negativo sobre las familias y el comercio urbano.

En la misma línea, Vox carga contra la tasa de basuras derivada de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que califica de "nuevo gravamen encubierto" para los hogares. El grupo subraya que el incremento medio de la tasa supera ampliamente el IPC, se aplica de forma desigual entre municipios y carece de mecanismos de compensación para las familias más vulnerables.

La Proposición no de ley reclama, además, la devolución de las sanciones impuestas por el incumplimiento de las ZBE y pide al Consejo de Gobierno del Principado que inste al Ejecutivo central a derogar la normativa que obliga a su implantación, así como a anular el marco legal que ha impulsado la subida de las tasas municipales de residuos.

Vox acusa tanto al PSOE como al PP de ser corresponsables de estas políticas, al entender que ambos partidos han respaldado en las Cortes Generales la legislación que da soporte a las ZBE y a la tasa de basuras, alineándose, según señala, con la agenda climática de la Unión Europea