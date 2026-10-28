Paro estudiantil en la Universidad de Oviedo el 11N en defensa de la vivienda asequible

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OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo ha convocado una jornada de paro académico general para el próximo miércoles, 11 de noviembre de 2026, coincidiendo con la convocatoria de huelga general "en defensa del acceso a una vivienda asequible y de unas condiciones laborales y salariales dignas".

Según ha informado el Consejo de Estudiantes en nota de prensa, el acceso a la educación superior, la permanencia en los estudios y las oportunidades de desarrollo personal y profesional del estudiantado "se encuentran estrechamente vinculados a sus condiciones materiales de vida".

"La creciente dificultad para acceder a una vivienda en condiciones económicamente asumibles, así como la necesidad de disponer de unas condiciones laborales y retributivas adecuadas, constituyen preocupaciones que trascienden el ámbito estrictamente académico, pero que inciden directamente en la posibilidad de cursar estudios universitarios en condiciones de igualdad", han abundado.

Así, consideran que estas circunstancias adquieren "especial relevancia" para quienes deben desplazarse de su lugar de residencia habitual para estudiar, quienes compatibilizan su formación con una actividad laboral y para quienes afrontan su incorporación al mercado de trabajo.

Mediante esta convocatoria, el Consejo de Estudiantes pretende "expresar su preocupación por estas dificultades y poner de manifiesto la conveniencia de impulsar, desde el diálogo y la colaboración institucional, medidas que favorezcan el acceso a una vivienda asequible, unas retribuciones laborales dignas y unas condiciones de vida compatibles con el desarrollo de un proyecto académico, profesional y personal autónomo".

Quienes opten por no secundar la convocatoria conservarán plenamente su derecho a recibir la docencia programada, cuya garantía corresponde a las autoridades académicas, manteniéndose en todo caso las exigencias de adquisición de conocimientos y competencias propias de las enseñanzas universitarias.

El Consejo de Estudiantes velará por que la jornada "se desarrolle con normalidad, respeto a los derechos de toda la comunidad universitaria y adecuada información al estudiantado", manteniendo los cauces de coordinación institucional previstos reglamentariamente.