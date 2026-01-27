El paro sube en 2.300 personas en 2025 en Asturias y se crean 6.600 empleos, según la EPA

Archivo - Trabajador, paro, EPA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro ha subido en 2.300 personas en Asturias en 2025, hasta los 40.100 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 6,1% más que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados ha bajado en 2.700 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 8,42%

Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2023 en el Principado. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Asturias (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2006.

En el cuarto trimestre se crearon en Asturias 5.200 puestos de trabajo (+1,2% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 436.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 476.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 2.500 personas (+0,53%).

En el último año el paro ha aumentado en 2.300 personas (+6,1%) en Asturias y se han creado 6.600 empleos (+1,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 8.900 personas (+1,9%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino subió en 1.900 mujeres (+8,5%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.400 parados (-21,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 24.200 y la tasa de paro femenino en el 10,32% . Por su parte, 16.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,58%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias se redujo en 3.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,35%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 4.500 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 3.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 363.600 personas, de los que 303.900 tenían contrato indefinido (el 83,58%) y 59.700, temporal (el 16,42%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en Asturias fue mayor en el sector público, que generó 2.900 puestos de trabajo, un 3,49% más, hasta un total de 86.000 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 2.200 nuevos empleos, un 0,63% más que en el trimestre anterior hasta 350.200 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 4.300 personas en el cuarto trimestre (-1,14%) en la comunidad hasta los 373.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 9.600 (+18,18%), hasta sumar 62.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en 'Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año', 2.200 menos (-10,73%); 'Servicios', 1.100 menos (-5,88%); y en 'Construcción' se mantuvo estable. En 'Industria', por el contrario, aumentó en 1.100 personas, un 68,75%.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.