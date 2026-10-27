El paro sube en 4.800 personas en el tercer trimestre en Asturias y se destruyen 1.100 empleos

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OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 4.800 personas en Asturias durante el tercer trimestre hasta los 48.300 desempleados, un 11% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, se acumulan ya 3 trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 10,04%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Asturias (15 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2023.

En el tercer trimestre se destruyeron en Asturias 1.100 puestos de trabajo (0,3% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 432.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 481.000 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 3.700 personas (+0,78%).

En el último año el paro ha aumentado en 5.500 personas (+12,9%) en Asturias y se han creado 1.700 empleos (+0,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 7.200 personas (+1,5%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 3.500 mujeres (+14,7%), frente a un avance del paro masculino de 1.300 parados (+6,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 27.300 y la tasa de paro femenino en el 11,5% . Por su parte, 21.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,63%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias aumentó en 1.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 25,28%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 9.500 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 11.200 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 368.200 personas, de los que 295.300 tenían contrato indefinido (el 80,20%) y 72.900, temporal (el 19,80%).

Mientras que el sector público generó 900 puestos de trabajo en Asturias, un 1,03% más, hasta un total de 88.200 ocupados, el sector público destruyó 2.000 puestos de trabajo, un 0,58% menos, hasta un total de 344.500 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 900 personas en el tercer trimestre (-0,24%) en la comunidad hasta los 374.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 200 (-0,34%), hasta sumar 58.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 900 menos (-90%); Agricultura, 800 menos (-80%); Industria, 800 menos (-42,11%), mientras que se incrementó en Servicios, 6.800 más (+36,96%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 300 más (+1,41%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.