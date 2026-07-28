El paro sube en 900 personas en el segundo trimestre en Asturias y se crean 3.600 empleos

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OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 900 personas en Asturias durante el segundo trimestre hasta los 43.500 desempleados, un 2,1% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del segundo trimestre, se acumulan ya 2 trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 9,12%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Asturias (18 veces) mientras que ha subido en 7 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2016.

En el segundo trimestre se crearon en Asturias 3.600 puestos de trabajo (+0,8% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 433.800 personas, la cifra más baja de ocupación en un segundo trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 477.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 4.500 personas (+0,95%).

En el último año el paro ha aumentado en 2.300 personas (+5,6%) en Asturias y se han destruido 5.400 empleos (1,2%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 3.000 personas (+0,6%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 800 mujeres (-3,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.600 parados (-8,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 23.800 y la tasa de paro femenino en el 10,22% . Por su parte, 19.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,07%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Asturias aumentó en 1.300 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 24,14%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 6.000 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 4.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 366.500 personas, de los que 304.800 tenían contrato indefinido (el 83,17%) y 61.700, temporal (el 16,83%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Asturias fue mayor en el sector público, que generó 2.600 puestos de trabajo, un 3,07% más, hasta un total de 87.300 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 1.000 nuevos empleos, un 0,29% más que en el trimestre anterior hasta 346.500 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 1.000 personas en el segundo trimestre (+0,27%) en la comunidad hasta los 374.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.600 (+4,62%), hasta sumar 58.900 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 1.300 menos (-40,62%); Construcción, 400 menos (-28,57%), mientras que se incrementó en Servicios, 1.200 más (+6,98%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.200 más (+5,97%); Agricultura, 300 más (+42,86%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.