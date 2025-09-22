El Parque Acuático Corvera cierra la temporada 2025 con equilibrio económico

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático Corvera (PACO) cerró la temporada 2025 el pasado 7 de septiembre, tras 89 días de apertura desde el 11 de junio. Según el balance del Ayuntamiento, los ingresos alcanzaron 138.937,48 euros, frente a unos gastos de 136.652,70 euros.

Esta cifra, según el alcalde Iván Fernández, refleja que el equipamiento "se sigue pagando solo". Durante el verano, el PACO ha recibido 30.428 usuarios, con una ocupación media del 53 por ciento, aproximadamente 350 entradas vendidas por jornada.

La recaudación incluye 126.822,77 euros en taquilla y 12.114,71 euros del canon del chiringuito, mientras que los gastos principales fueron de mantenimiento, socorristas, recepción y limpieza.

El alcalde ha destacado la importancia del PACO para el municipio. "El parque se nota en el día a día de Corvera", ha explicado. "Se trata de un equipamiento público cuya finalidad no es generar superávit, pero aspiramos a alcanzar un equilibrio", ha señalado Fernández.