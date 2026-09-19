El Parque Acuático de Corvera cierra el verano con 23.200 usuarios y superávit económico

Archivo - Parque Acuático de Corvera (PACO). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Acuático Corvera (PACO) registró 23.229 usuarios en verano, con 323 entradas vendidas cada día durante el verano, según ha informado el Ayuntamiento de Corvera en nota de prensa. Tras su apertura el sábado 20 de junio, y el cierre el domingo 30 de agosto, el PACO ha generado 114.419,80 euros, mientras que los gastos generados han sido de 111.983,27 euros.

El Ayuntamiento ha destacado cómo por tercer año consecutivo "los ingresos han sido superiores a los gastos". El alcalde, Iván Fernández, ha asegurado que estas cifras "demuestran, un año más, que el PACO se sigue pagando solo, tal y como ha ocurrido desde su apertura".

En 2026, el servicio registró 92.327,26 euros de recaudación en taquilla, a los que se sumaron 22.092,54 euros del canon del chiringuito, alcanzando unos ingresos totales de 114.419,80 euros. Los gastos fueron de 14.839,44 euros en el servicio de recepción, 28.042,44 euros en mantenimiento, 46.558,39 euros en el servicio de socorrismo, 14.000 euros en el servicio de limpieza y 8.543 euros en productos para el mantenimiento de las piscinas. En total, los gastos ascendieron a 111.983,27 euros, por lo que los ingresos cubrieron los gastos del servicio.

Durante las 72 jornadas que estuvo abierto, el PACO registró 23.229 usuarios. En cuanto al nivel de ocupación del equipamiento, la media ha sido del 50 por ciento, casi 323 entradas vendidas cada día. Además, el 28 de julio el parque registró su mayor afluencia desde su apertura en 2024 al alcanzar 779 usuarios en una sola jornada.

Desde su apertura en 2024, por el PACO han pasado 68.328 personas. El primer año fueron 14.271 las personas usuarias; el año pasado, 30.428; y, este año, han sido 23.229 quienes han visitado el parque.