Parque Principado acoge la XII exposición escolar de Güevos Pintos gigantes

Exposición - PARQUE PRINCIPADO

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Parque Principado, ubicado en Siero y gestionado por Cushman & Wakefield, organiza un año más su concurso escolar de Güevos Pintos, que alcanza ya su XII edición.

Las piezas han sido decoradas por alumnos de Educación Primaria de doce centros educativos de Siero y su entorno. Esta iniciativa forma parte de Origen, el proyecto de sostenibilidad de Parque Principado, que toma como referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Cada colegio ha trabajado en torno a un ODS, lo que convierte esta cita en una experiencia educativa que fomenta la creatividad, la conciencia social y el respeto por el medioambiente. La exposición de los doce Güevos Pintos gigantes se puede visitar en el Paseo de la Seronda hasta el 14 de abril.

Hasta el 13 de abril se podrá visitar la exposición y votar por el ganador a través de la App de Parque Principado. Solo será válido un voto por socio.

El concurso otorgará tres premios valorados en 1.000 euros, 500 euros y 300 euros para la adquisición de material escolar. Los dos primeros serán seleccionados por un jurado formado por representantes de Parque Principado y de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero y el tercer galardón será decidido por votación popular a través de la App del Club Parque Principado. Además, los colegios que no resulten premiados recibirán una tarjeta regalo de 100 euros de Fnac para material escolar.