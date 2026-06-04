El Parque Tecnológico de Asturias celebra su 35 aniversario con 140 empresas y 3.400 empleos

Aniversario del Parque Tecnológico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Tecnológico de Asturias celebra este año su 35 aniversario. Inaugurado en junio de 1991 con una inversión inicial de 12,5 millones, el recinto, ubicado en Llanera, acoge a día de hoy a 140 empresas e instituciones, genera más de 3.400 empleos y alcanza una facturación conjunta superior a los 620 millones anuales.

Con motivo de esta efeméride, la Agencia Sekuens ha organizado los PT Asturias Open Days 2026, un encuentro concebido para reforzar la conexión entre empresas, instituciones y profesionales que desarrollan su actividad en el parque. La clausura de la jornada, celebrada en el Normagrup Tech Center, contó con la participación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, y de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que esta infraestructura "es una de las mejores pruebas de que Asturias puede competir desde el conocimiento, la tecnología y la colaboración entre empresas, centros de I+D+i y la Administración". Ha subrayado que sus cifras de actividad, "no solo reflejan magnitudes económicas, sino también actividad, talento, proyectos empresariales y riqueza generada en Asturias".

Sánchez ha recordado que el parque "nació para acompañar la transformación económica de la comunidad y, 35 años después, sigue cumpliendo esa misión". Además, defendió el papel de este tipo de espacios para avanzar hacia "una economía más innovadora, más conectada y con mayor capacidad para crear empleo cualificado".

El recinto cuenta con una superficie bruta de 46 hectáreas, de las cuales 25 están destinadas a parcelas empresariales. En él se asientan compañías de sectores como la electrónica y la electricidad (40%), la biotecnología y la salud (15%), la ingeniería y consultoría ambiental (9%), la informática y las comunicaciones (5%), así como los servicios empresariales y la logística (13%). Además, alberga actividades vinculadas a la promoción empresarial y la ciencia, y una de cada cuatro empresas desarrolla proyectos de I+D+i.

Más allá de su impacto económico, el parque se ha consolidado como un espacio clave para la atracción y retención de talento. El 64% de las personas que trabajan en sus empresas cuentan con titulación universitaria y el 48% de los puestos están ocupados por mujeres. Para el consejero, estos datos evidencian su capacidad para generar oportunidades profesionales en sectores de alto valor añadido y para contribuir a que Asturias retenga conocimiento y talento cualificado".

Los PT Asturias Open Days 2026 buscan reforzar la cooperación que ejemplifica el parque y visibilizar el potencial de su ecosistema empresarial. La iniciativa incluye un programa de puertas abiertas con visitas a empresas y entidades como el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI) y la consultora tecnológica ASAC, la exposición Hecho en el PTA y distintas sesiones centradas en ámbitos estratégicos como la industria de defensa y las tecnologías duales, la ciberseguridad, la automatización industrial y las líneas de apoyo a la innovación.