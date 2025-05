"Han pasado de nosotros olímpicamente", recriminan vecinos de Portuarios al Gobierno local

Tildan de "chapuza" las obras del barrio degradado y urgen subsanar deficiencias

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los vecinos de Portuarios han advertido este martes de las "deficiencias" que presentan las obras de la segunda fase del barrio degradado correspondiente a 12 portales de tres bloques, y han reprochado al Gobierno local que no se corrijan.

Así lo han indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero.

En representación vecinal, José Luis Tasende, que ha dado a conocer su trayectoria profesional como andamiero, ha remarcado que estas obras, iniciadas en 2023 y que debían de durar un año, duda que puedan acabarse si quiera este. "Han pasado de nosotros olímpicamente", ha lamentado con referencia a lo que considera falta de respuesta del Gobierno local.

"Jamás he visto una chapuza tan gran como la que está consintiendo esta Corporación", ha recalcado. Entre otras cuestiones, ha apuntado que el alcantarillado está "totalmente mal hecho", mientras que las aceras las han subido casi un metro, por lo que las ventanas de los bajos quedan casi al ras del suelo.

A esto ha sumado que las fachadas están "muy mal hechas". Sobre esta cuestión, ha apuntado que el SATE es buen material, pero está "muy mal colocado". Especialmente se ha quejado de los ascensores, que según él están mal instalados y lo están con materiales "de mala calidad" y, más aún, ha considerado que no están a nivel.

A mayores, ha indicado que cuatro meses después de que la cubierta esté terminada, en su casa entra agua porque el tejado está "mal hecho, mal sellado".

Por todo ello, ha augurado que algún punto de soldadura de los ascensores se va a ir con el tiempo y va a suponer a los vecinos mucho dinero en derramas.

Al margen de estas "deficiencias", ha incidido en que el pasado año, cuando ya había presentado la Declaración de la Renta incluyendo el dato de la subvención municipal que les remitió el Ayuntamiento, el Consistorio envió una corrección posterior, al detectarse que en esa cifra se había incluido la parte de los fondos europeos.

En su caso, no obstante, no sirvió intentar subsanar el error ante Hacienda y tuvo que pagar igual. "No me han devuelto el dinero y llega otra vez la Declaración de la Renta", ha recalcado.

Asimismo, ha señalado que si la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, es la promotora de este tipo de ayudas, al diseñar en un mandato anterior el sistema de barrios degradados, ha dado por hecho que el equipo que tiene alrededor "la está engañando" o, en su defecto, "lo está consintiendo", ha remarcado.

Tasende ha llamado la atención sobre que en los portales afectados por estas obras viven muchas personas mayores, jubilados, personas con pocas pensiones y con salarios vitales.

Sobre las obras, ejecutadas por Elecnor, ha apuntado que hay solo dos o tres peones trabajando. Ha indicado, unido a ello, que cuando hace un año se reunieron con el Gobierno local, les dijeron que lo iban a mirar, pero no se corrigió nada.

Ha puntualizado, además, que hay una primera fase que está hecha y esta segunda no tiene "nada que ver" con la primera. Sobre la fase en la que se está actuando, ha remarcado que viven en una ladera de la campa Torres y cuando llueve, arrolla el agua y la puerta del portal, al contrario de como debía, la han hecho a favor del agua.

Ha opinado, por ello, que el día que se hizo este proyecto, "tuvo muy pocas luces el arquitecto". Al tiempo, ha señalado que él pediría que se firmase una garantía como mínimo de cinco años, porque augura que van a tener unas derramas "tremendas".

Junto a él, ha hablado Cristina García, quien ha reprochado al Equipo de Gobierno municipal que se escuda en que vecinos son los promotores, cuando el proyecto les fue "impuesto".

Por este motivo ha conminado al Ejecutivo local a "asumir responsabilidades". También ha recalcado que desde el Ayuntamiento se les dijo que el proyecto estaba hecho y no admitieron cambios.

"Es vergonzoso", ha sostenido sobre la ejecución de las obras, a lo que ha criticado que las deficiencias detectadas se están "tapando". En la actualidad, se están haciendo los ascensores y poniendo plaquetas en las escaleras.

Vaquero, por su parte, ha recalcado que esta obra lleva un año de retraso y ha tildado la situación de la misma de "calamitosa". Ha apuntado, asimismo, que tiene un coste de 3,7 millones de euros de dinero público, una parte de las arcas municipales y otra de fondos europeos.

Además, ha considerado "difícil" que la obra "termine en plazo y termine bien". A su juicio, si bien los vecinos contratan la obra, es bajo la tutela del Ayuntamiento, quien contrata el proyecto y la Dirección de obra. Es por ello, que ha apuntado que debería haber un control público.

Sobre las "deficiencias", ha asegurado que hay humedades, ventanas "mal colocadas", material que está ya "deteriorado" y aceras en algunos puntos que se han subido más de un metro, además de que las arquetas están "todas con problemas".

Para él, ya no es un problema de "deficiente" ejecución, sino también de control técnico y del arquitecto. Por este motivo, ha considerado que el Ayuntamiento debe tomar cartas sobre el asunto y enviar a sus técnicos para hacer un informe de evaluación, comprobar deficiencias y planear cronograma para subsanar estas.

Ha recordado, asimismo, que el PSOE llevará este asunto al Pleno de este próximo miércoles, donde también van a intervenir vecinos de Portuarios.