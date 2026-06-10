Paso clave en Gijón para la igualdad LGTBIAQ+: IU, Podemos y Foro instan al Principado a aprobar la ley

El concejal de IU en Gijón, Alejandro Farpón, y la portavoz de Podemos Xixón, Olaya Suárez, durante el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales IU y Podemos han conseguido este miércoles el apoyo de Foro para sacar adelante en el Pleno una iniciativa de apoyo a la plena igualdad de derechos de las personas LGTBIAQ+ y para instar al Gobierno regional a aprobar la ley asturiana en este ámbito, que está en tramitación.

La propuesta, que ha tenido votos en contra de PP y edil no adscrito y la abstención del PSOE --Vox no estaba presente--, ha derivado en una dura crítica de la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, quien ha afeado a los proponentes que trataran de cambiar el nombre la normativa regional en trámite.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha visto muy necesaria esta ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBIQ+, que sigue sin culminar su tramitación y que recientemente fue objeto de una ronda de comparecencias "francamente bochornosa", ha lamentado.

"A nosotras nos preocupa que en el momento en el que estamos haya partidos que están siendo complacientes con discursos útiles al prejuicio, al odio y a la exclusión", ha advertido, a lo que ha alertado sobre el aumento de las situaciones de discriminación, de acoso y de agresiones físicas.

"No podemos permitir ni un paso atrás, porque esta amenaza existe", ha incidido el edil de IU, Alejandro Farpón, quien ha trasladado al PP que se confunde "disputando a Vox el espacio del odio y del desprecio".

Al PSOE, además, le ha indicado que las leyes tienen nombres cuando ya estén aprobadas y ha lamentado que actúen por "alergia" a unas letras como la 'A', la Q' o el signo '+'. "El auge de la extrema derecha se puede llevar muchas cosas por delante", ha alertado, a lo que ha incluido a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, "pero también los puede llevar a ustedes", ha apuntado.

Por parte de Foro, el edil Jesús Martínez Salvador ha justificado el voto a favor por apoyar siempre su formación los derechos de este colectivo y haber defendido la necesidad de una ley autonómica que garantice sus derechos. "No es una posición nueva ni de conveniencia", ha aclarado.

Ha llamado la atención, eso sí, sobre que uno de los grupos proponentes es el que lleva toda la legislatura al frente de la consejería responsable de esta ley en el Principado, mientras que el otro es en el que inició su carrera política la directora general directamente responsable de su elaboración. "Esto tiene más de escaparate que de convicción", ha opinado de la iniciativa plenaria.

Por el PP, en contra, se ha visto innecesario traer el Pleno esta iniciativa al no ser competencia municipal, aunque han dejado claro que defienden la libertad individual, la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar la condición y la orientación sexual de cada persona. "Estamos plenamente comprometidos con que nadie sufra ningún tipo de discriminación por ser quién es", han afirmado.

"Creemos que esta proposición responde más a las disputas internas que en esta materia mantienen las distintas formaciones de la izquierda, por lo tanto, les emplazamos a no utilizar este Ayuntamiento como un escenario de confrontación partidista", ha conminado.

Pérez Ordieres, por su lado, ha argumentado que, si bien defienden los derechos de este las personas LGTBI, no apoyan esta proposición, por un lado, porque lo que está en tramitación en el Parlamento asturiano se denomina proyecto de ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI y de sus familias y no las siglas que IU y Podemos le han dado.

"No pueden ejercer voluntad acerca del nombre de las leyes", les ha recriminado a los grupos proponentes, a los que ha recordado que finalizada la ronda de comparecencias en la Junta, toca el trámite de enmiendas y también la incorporación del informe de letrado de la Cámara a este proyecto de ley.

Ha recalcado que entrará en un calendario normativo a la par de otras normas que se están tramitando. A mayores, ha apuntado que la directora general promovente de la norma pertenece a la Consejería de Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias. También ha apuntado que ese trámite de sesiones finaliza el próximo día 30.

TURISMO SOSTENIBLE

No ha prosperado la proposición del PSOE sobre la coherencia entre la marca turística 'Gijón/Horizonte Valiente' y las políticas municipales de festejos y eventos. Foro, PP y edil no adscrito han votado en contra y se han abstenido IU y Podemos.

El concejal socialista Antonio del Corro se ha mostrado en contra de un turismo despedida de soltero y ha afeado al Ayuntamiento por "dejar hacer". Ha puesto de ejemplo eventos como Paseo Gastro, que ha considerado "competencia desleal" para la hostelería local, uso privativo del espacio público y un malestar para los vecinos.

Sobre que la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, diga que buena parte de las medidas está en marcha o previstas, ha recalcado que parece que su socio de gobierno, Foro, contradice el Plan Estratégico al apostar por volumen de asistentes frente a la calidad del turismo.

"No son ocurrencias sueltas", ha remarcado Pumariega, quien ha recordado que el Plan Estratégico Turístico 2025/2035 es a diez años. Ha apuntado, además, que una marca no va a ordenar el turismo por sí solo, detrás hay un plan estratégico y un plan de acción.

ARCHIVO MUNICIPAL

El PSOE tampoco ha conseguido aprobar una proposición para evitar el traslado del Archivo Municipal al sótano del edificio sociosanitario del Natahoyo. A favor ha votado PSOE, IU y Podemos, y en contra Foro, PP y edil no adscrito.

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha pedido al Gobierno local rectificar la decisión al reunir el inmueble, según el PSOE, las condiciones adecuadas. También ha pedido más recursos materiales y humanos.

El edil responsable del Archivo, Abel Junquera, ha acusado al PSOE de "amnesia selectiva" al no haber hecho "absolutamente nada" para dar una solución en todos los años que gobernaron.

También ha defendido que el edificio del Natahoyo tiene capacidad estructural suficiente, si bien se harán obras de acuerdo a las recomendaciones de los técnicos.

Ha rechazado, eso sí, el hacer un listado de los casi 8.000 cajas de documentación administrativa, aunque ha asegurado que la de valor histórico sigue custodiada "con todas sus garantías".

IU, por su lado, ha recordado que ellos llevan tiempo advirtiendo del estado "deterioro" de la Torre del Reloj y ha propuesto, como nueva sede posible, la antigua comisaría local o los antiguos depósitos de agua de Roces, mientras que Podemos ha abogado por que prevalezca el criterio de los técnicos.

Antes del debate plenario ha intervenido la presidenta de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias, Fátima Rodríguez, quien ha pedido consultar a los técnicos, además de escuchar a usuarios y profesionales.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Se han rechazado en el Pleno, además, una proposición presentada por Podemos para frenar la masificación turística y la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Si bien se ha propuesto limitar a un tres por ciento el porcentaje de estas viviendas por barrio, el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha apuntado que en solo en cuatro secciones se supera ligeramente. También ha recalcado que se ha reducido de 76 a 3 la petición de nuevas licencias VUT al mes.

SOLEDAD JUVENIL

IU tampoco ha logrado aprobar una propuesta para combatir la soledad no deseada en jóvenes. El edil de Juventud, Jorge González-Palacios, si bien ha compartido la preocupación, ha recordado que está en proceso de elaboración del Plan Integral de Juventud de Gijón, que ya incorpora de forma directa acciones para paliar esta situación.