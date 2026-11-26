La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, preside la reunión del pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias ha acordado iniciar los trámites para declarar bienes de interés cultural (BIC) la cultura minera asturiana, la tradición de las alfombras del Corpus en Asturias y los castros de El Castelo del Esteiro o de Calambre y de Cabo Blanco, en una reunión presidida este jueves por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez.

En una nota de prensa, el Gobierno asturiano ha informado de la incoación del expediente para declarar BIC la cultura minera, vinculada al desarrollo de las cuencas y a las formas de vida, organización social y memoria colectiva generadas en torno a la actividad extractiva. La documentación toma como referencia la festividad de Santa Bárbara, el Coro Minero de Turón, la Brigada Central de Salvamento Minero y los concursos de entibadores.

El órgano ha acordado también iniciar el expediente para declarar BIC de carácter inmaterial la tradición de las alfombras del Corpus, que combina elementos religiosos, festivos, artísticos y comunitarios mediante la elaboración colectiva de composiciones efímeras para engalanar recorridos procesionales, con especial atención a su antigüedad, a los conocimientos transmitidos entre generaciones y a la implicación vecinal.

En el ámbito arqueológico, el consejo ha respaldado comenzar la tramitación para declarar BIC, con la categoría de zona arqueológica, el castro de El Castelo del Esteiro o de Calambre, en Tapia de Casariego, con una delimitación de protección de 66,31 hectáreas para preservar el yacimiento y su entorno paisajístico. También ha dado luz verde a iniciar el expediente para declarar BIC el castro de Cabo Blanco, en El Franco, con un entorno de protección de 56,4 hectáreas, tras documentar las investigaciones de las últimas décadas un sistema defensivo y una ocupación desde la Edad del Hierro hasta época romana.

Por último, el consejo ha informado favorablemente sobre el inicio de los trámites para incorporar al Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el conjunto de retablos barrocos --un retablo mayor y dos laterales realizados hacia mediados del siglo XVIII-- de la capilla de la Obra Pía de L'Infiestu, en Piloña, ligados históricamente a la Fundación Marqués de Vista Alegre y a esta institución benéfico-docente activa desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad.