El Patronado Deportivo Municipal autoriza el uso intensivo del campo de Fútbol de El Bayu al Club Siero

Rueda de prensa de este viernes. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad, han anunciado este viernes qe el Patronato Deportivo Municipal ha autorizado el uso intensivo del campo de fútbol de El Bayu al Club Siero. La entidad abonará 27.500 euros en concepto de tasa por un uso que se extenderá del 14 de enero de 2026 al 13 de enero de 2027.

El permiso se produce tras la aprobación definitiva a principios de enero de la modificación de la ordenanza fiscal número 22, que regula la tasa por prestación de servicios del Patronato Deportivo Municipal y el uso de instalaciones deportivas municipales, incorporando el uso intensivo de este complejo deportivo.

Se considera uso intensivo la actividad deportiva desarrollada en exclusiva por una entidad, que requiere la instalación seis horas diarias de lunes a viernes y prioridad en fines de semana para partidos oficiales, incluyendo terrenos de juego y espacios complementarios como vestuarios, conserjería y almacenes.

El alcalde ha destacado que esta autorización culmina "un camino de 20 años en el que hemos conseguido regularizar, reparar y mantener la instalación al día, garantizando su uso y seguridad", y ha subrayado que el Ayuntamiento busca soluciones a los problemas, más que señalar culpables.