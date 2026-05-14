El Patronato del Niemeyer subraya la ausencia de perjuicio económico en la fiscalización de sus cuentas de 2024

Archivo - Centro Niemeyer, a 22 de octubre de 2025, en Avilés, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

AVILÉS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Internacional Oscar Niemeyer - Principado de Asturias ha mantenido una reunión este jueves para analizar el informe definitivo de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación del sector público autonómico del ejercicio 2024. Según la entidad, las incidencias administrativas detectadas no han supuesto una "restricción de la concurrencia" ni "perjuicio económico" para el sector público o terceros.

La Fundación, en una nota de prenesa, ha admitido la existencia de "discrepancias técnico-jurídicas de interpretación" sobre el procedimiento administrativo de contratación debido a su naturaleza jurídica. No obstante, ha subrayado que desde mediados de 2025 se han implementado medidas de mejora siguiendo las indicaciones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno de Asturias.

Estas actuaciones, recogidas en las alegaciones presentadas por la Dirección General, se vienen adoptando desde hace un año y resultan "acordes con las recomendaciones planteadas ahora por el informe de la Sindicatura".

La institución ha manifestado que su objetivo es implementar de manera constante mejoras en su organización. En este sentido, han asegurado que las recomendaciones y aclaraciones formuladas por el órgano fiscalizador en su informe "serán tenidas en cuenta" para fortalecer la gestión interna.

Por último, el Patronato ha reconocido la labor del personal del Centro Niemeyer. El órgano de gobierno ha destacado la implicación de los trabajadores para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía y su "esfuerzo constante" por asegurar la excelencia en la gestión, conservación y difusión del patrimonio cultural.