El PDM Gijón amplía su oferta: Nuevo gimnasio en El Llano y mejoras en otros centros

El concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda, durante la visita al gimnasio de la piscina municipal de El Llano. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) ha incorporado a su oferta un nuevo gimnasio en las piscinas de El Llano al tiempo que se ha renovado la maquinaria de los gimnasios del Pabellón de La Tejerona, el Pabellón Gijón Sur, El Coto y La Calzada.

Según una nota de prensa del PDM, los nuevos equipamientos ya están disponibles para las personas usuarias y amplían las posibilidades de práctica deportiva en diferentes puntos de la ciudad.

En este sentido, el gimnasio del Pabellón de La Tejerona ha sido equipado con nueva maquinaria y cuenta, además, con una zona de cardio ampliada.

Una de las principales novedades es el nuevo gimnasio de la piscina de El Llano, que permite recuperar una instalación que permanecía cerrada desde 2020.

El espacio vuelve a ponerse a disposición de la ciudadanía después de una remodelación y de la instalación de un sistema de climatización del aire, con una inversión de 55.000 euros.

A diferencia de los gimnasios de La Tejerona y Gijón Sur, el espacio de la piscina de El Llano estará especialmente orientado al trabajo de fuerza funcional, con especial protagonismo del peso libre, ampliando de esta manera la variedad de modalidades de entrenamiento que pueden realizarse en la red municipal.

"Recuperar un espacio que llevaba cerrado desde 2020 y ponerlo de nuevo al servicio de los gijoneses es una muy buena noticia", ha destacado el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, tras una visita a esta instalación.

"Además, hemos querido darle una identidad propia, con un gimnasio especialmente pensado para el trabajo de fuerza funcional y el peso libre", ha agregado.

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA DE CARDIO

A la incorporación de estos nuevos espacios se suma la renovación de toda la maquinaria de cardio de los gimnasios de las piscinas de El Coto y La Calzada, con lo que se mejora unas instalaciones que cuentan con una elevada utilización por parte de la ciudadanía.

El suministro de la nueva maquinaria se ha realizado mediante un contrato de renting, que incluye también su mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria.

Esta fórmula permitirá garantizar que los equipamientos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y ofrecer un mejor servicio a las personas usuarias. El contrato cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros durante cinco años.

"Con este modelo no solo incorporamos maquinaria nueva, sino que garantizamos también su mantenimiento", ha explicado Pañeda, quien ha señalado que se quiere que los usuarios encuentren instalaciones cuidadas y equipamientos en buenas condiciones.

MÁS ESPACIO PARA LA CALISTENIA

Estas actuaciones se suman a la reciente ampliación de la zona de calistenia del Complejo Deportivo de El Llano-Contrueces, que ya se encuentra disponible para las personas usuarias.

La ampliación permite desarrollar entrenamiento funcional y de fuerza en una zona semicubierta, y ha supuesto una inversión de 56.567,50 euros.

"Estamos ampliando las posibilidades para que cada persona pueda encontrar en la red municipal una opción que se adapte a su forma de entrenar, desde el cardio hasta el trabajo de fuerza o la calistenia. El objetivo es seguir haciendo del deporte una actividad accesible y al alcance de todos durante todo el año", ha apuntado el edil.