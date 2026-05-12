El PDM Gijón cierra 2025 con 1,3 millones de euros de resultado positivo y aprueba nuevas ayudas al deporte

Reunión de la Junta Rectora Extraordinaria del Patronato Deportivo Municipal (PDM) del Ayuntamiento de Gijón. - PDM GIJÓN

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora Extraordinaria del Patronato Deportivo Municipal (PDM) del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 del organismo autónomo, que ha cerrado el año con un resultado presupuestario ajustado positivo de 1.313.153,44 euros y un remanente de tesorería de 2.593.228,90 euros.

Asimismo, durante la sesión se ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Patronato Deportivo Municipal para el año 2026, destinada a apoyar el desarrollo de la actividad deportiva en la ciudad mediante ocho líneas de ayudas, con una dotación global de 335.000 euros, según una nota de prensa del PDM.

Las líneas aprobadas son las siguientes: Proyectos deportivos de competición oficial; Organización de eventos deportivos; Programas de salidas colectivas de montaña y actividades en la naturaleza; Fomento de la actividad física entre la población femenina; Fomento del fútbol base; Organización y/o participación en fases sector y fases finales de Campeonatos de España de clubes; Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses; y Desarrollo de programas y acciones de deporte inclusivo.

Entre las partidas más destacadas figuran los 130.000 euros destinados al fomento del fútbol base y los 100.000 euros para proyectos deportivos de competición oficial, reforzando así el apoyo municipal al tejido deportivo gijonés, tanto en el ámbito competitivo como en el deporte base, inclusivo y de promoción de hábitos saludables.