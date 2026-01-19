El PDM organiza el I Congreso de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar

El concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda, presenta, en el Ayuntamiento gijonés, el I Congreso de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, ha presentado este lunes el I Congreso de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar, que se celebrará en la ciudad los próximos 13 y 14 de marzo, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Pañeda, durante la presentación del evento, ha resaltado que se trata de una iniciativa del Patronato Deportivo Municipal (PDM) que nace con una clara vocación de situar a Gijón como referente en educación, salud y deporte, en la infancia y la adolescencia y también, como no, en el de congresos deportivos.

Ha explicado, asimismo, que la jornada del 13 de marzo se desarrollará de tarde, mientras que el sábado día 14 será durante todo el día.

Ha apuntado, también, que este congreso supone un punto de inflexión en algo que es pionero para profesionales del ámbito educativo deportivo y sanitario, así como para familiares e instituciones comprometidas con el bienestar de los niños.

El programa, además, está diseñado en torno a tres grandes áreas temáticas, que combinarán ponencias de alto nivel con mesas redondas y talleres prácticos.

En cuanto al primer área, abordará la salud y bienestar, donde se pondrá el acento en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la infancia y la adolescencia.

Para ello, se contará con especialistas de reconocido prestigio que hablarán, entre otros temas, del ejercicio como herramienta terapéutica del cáncer pediátrico, de la relación entre actividad física y salud cerebral y cardiovascular y de la importancia de una educación nutricional temprana.

Este bloque se completará con una mesa redonda centrada en estrategias reales para combatir el sedentarismo y la obesidad infantil, integrando el ejercicio físico en el entorno escolar y familiar.

Referente al segunda área, esta se centrará en todo lo que tiene que ver con la educación física y el deporte escolar, abordando la práctica deportiva desde una perspectiva integral.

Pañeda ha señalado que, en este caso, se reflexionará sobre cómo lograr un equilibrio adecuado entre competición, juego, motivación y bienestar emocional, apostando por una competición verdaderamente formativa.

Se ofrecerán, de igual forma, herramientas prácticas para diseñar actividades inclusivas y adaptadas a cada etapa evolutiva y se pondrá foco en el papel clave que son las familias, entrenadores y educadores en el acompañamiento emocional de los menores.

Además, este bloque incluye talleres prácticos centrados en el fuego, la corporalidad y la construcción grupal como elementos esenciales del desarrollo personal y comunitario.

Con respecto al tercer área, ha indicado que en ella se abordará el deporte como vehículo de transmisión de valores. El concejal ha remarcado que el deporte escolar no es solo actividad física, sino que implica también un espacio educativo donde se aprende "el respeto, el trabajo en equipo, la constancia y la convivencia".

En este bloque, ha adelantado que se tratarán cuestiones fundamentales como la protección de la infancia, el buen trato y la prevención de situaciones de violencia, presentando modelos y herramientas ya implantadas con éxito en otros territorios.

A esto ha sumado que se celebrará una mesa redonda que permitirá reflexionar sobre estos temas para garantizar entornos deportivos seguros, saludables y motivadores.

El Congreso se completa con la actividad abierta a la comunidad como la grabación del programa de la RPA 'Ganamos con ellas', que dará voz a escolares y deportistas de Gijón, así como con charlas gratuitas para familias centradas tanto en alimentación saludable como en la protección y el buen trato en el deporte.

Las inscripciones ya están abiertas a partir de la página web y será en eventospdm.gijón.es con tarifas diferenciadas y condicionadas, especiales para alumnado universitario y profesionales colegiados.

Pañeda ha reiterado que este Congreso nace con la ambición de perdurar, de convertirse en un foro de referencia que impulse un modelo de deporte educativo "saludable" y centrado en el bienestar de la infancia.

El edil ha destacado, por otra parte, que el evento contará con grandes ponentes. Ha agradecido además, especialmente, la colaboración de la Universidad de Oviedo y del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Asturias (Colef).

Precisamente un vocal del citado Colegio, Fran Flórez, ha mostrado su deseo a que sea el primero de muchos congresos de este tipo y que la participación sea un éxito.