Peaje del Huerna: Alejandro Calvo pide unidad y reprocha al PP su "hipocresía"

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha apelado este lunes a la unidad para pedir en Madrid la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y ha reprochado al PP su "hipocresía" por la presentación de una iniciativa en el Congreso para pedirla cuando fue este partido quien la autorizó en su día. Entiende Calvo que, si el partido que representa a quien en su día hizo la denuncia, Daniel Ripa, (Podemos) presentara una proposición en el Parlamento, tendría "toda la legitimidad". "Que lo haga el Partido Popular es pura hipocresía", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Calvo ha criticado la "escenificación" que a su juicio busca el PP, que choca con la posición del Gobierno asturiano, "totalmente respaldada por la sociedad asturiana". "Sólo es una cortina de humo", ha dicho, instando nuevamente al PP asturiano a reconocer que la prórroga era ilegal.

"Yo creo que bastante estamos haciendo en el sentido de ser generosos para garantizar esa unidad, poniendo en un segundo plano la responsabilidad de esto", ha dicho, pero ha reprochado el "trilerismo" del PP en torno a una operación, la prórroga, que "tiene todos los nombres del PP, es decir, Aznar, Rato, Montoro y Cascos". El Gobierno, ha agregado, está tratando de dejar todo esto "en un segundo plano" para "favorecer la unanimidad".

Por otro lado, Calvo ha asegurado que el Ejecutivo está avanzando en la colaboración con Galicia y Castilla y León, trabajando institucionalmente, para pedir de manera conjunta la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9 en Galicia.

El Ejecutivo seguirá avanzando en "los distintos procedimientos" para lograr la supresión de unos peajes --el asturleonés y el gallego-- que dejan a Asturias y Galicia en una situación de "agravio territorial".

"Esto no es una cuestión de oportunidad, es una razón de legalidad", ha dicho, remarcando que es una "obligación" suprimir el peaje. En este sentido, Calvo considera que hay posibilidades de solucionarlo a través de una bonificación del 100% del coste que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado. Si no es así, ha agregado, "también hay herramientas", como los decretos ómnibus.