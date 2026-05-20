Pedro Duque, sobre el 'Arca de Noé' de las semillas: "Es posible que encontremos la adecuada para cultivar en Marte"

El astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque, miembro del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, atiende a los medios tras el fallo del Jurado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. Los miembros del jurado, reunidos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, han definido esta infraestructura de alta seguridad sepultada en el hielo de una isla noruega como una suerte de 'Arca de Noé' indispensable para garantizar la seguridad alimentaria ante cualquier catástrofe global.

Tras la lectura del fallo del premio, los miembros del jurado han atendido a los medios para poner en valor el ejemplo de cooperación internacional que supone esta infraestructura de alta seguridad instalada en la isla noruega de Svalbard, tanto en la actualidad como para el futuro.

Con la vista puesta en el futuro, el ingeniero y astronauta Pedro Duque, ha asegurado que poder llevar estas semillas a otros planetas es una idea "interesante" y ha explicado que tendría que ser en Marte, analizando el suelo y las condiciones de su atmósfera. "Con la base de datos y el banco de semillas físicas, es posible que encontremos la adecuada para poder cultivar allí", ha vaticinado.

Además, supone para Duque una garantía del mantenimiento de la capacidad de cultivar alimentos ante cualquier desastre, "por grande que fuera". "En algunos casos ya hubo que recuperar semillas de ahí", ha explicado, asegurando que con esta iniciativa se está "dando una esperanza del mantenimiento de la seguridad alimentaria" a las generaciones futuras. Finalmente ha destacado la cooperación multilateral que conlleva este proyecto y ha puesto en valor que se premie la colaboración en un momento en el que "la cooperación multilateral entre diversas organizaciones se está empezando a cuestionar".

YA SE UTILIZÓ EN ALEPO

Por su parte, el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo, ha destacado la relevancia del banco mundial de semillas por reunir bajo el mismo techo miles de semillas de plantas que han ido desarrollándose a lo largo de "cientos de miles de años" gracias al trabajo de los agricultores de todo el mundo. Su objetivo, ha explicado, es garantizar su supervivencia ante posibles conflictos o el impacto del cambio climático.

En este sentido ha explicado que el banco ya "ha jugado un papel importante" en Alepo (Siria), donde después de la guerra habían sido destruidas prácticamente todas las reservas de semillas y de cultivos que había. Se pudieron recuperar las variedades de cultivo destruidas gracias a que se encontraban en esta "especie de cámara acorazada".

Se trata, ha resumido Del Olmo, de un proyecto "extraordinario" de cooperación entre instituciones, gobiernos, científicos y organizaciones de todo tipo que supone "una llamada de atención a la humanidad" para demostrar que, unida, puede "garantizar el futuro".

El presidente del Jurado y presidente de Unicef, Gustavo Suárez Pertierra, ha explicado que la Bóveda de Semillas es "un ejemplo clarísimo de cooperación internacional" que además tiene un "sentido de proyección extraordinario" en materia de seguridad alimentaria. El jurado, ha explicado, está "muy satisfecho" por haber premiado a esta iniciativa, producto del multilateralismo que "no depende solo de la acción de los gobiernos, sino de la acción ciudadana".