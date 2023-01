Pedro Luis Fernández (GAM): "2022 ha sido un año de mucho crecimiento para la empresa y para 2023 soy muy optimista"

"Debería haber mayor transparencia en la gestión de los fondos europeos"

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Recién elegido como 'Ovetense del Año', Pedro Luis Fernández fundó en 1991 la empresa Carretillas del Principado S.L., dedicada al alquiler de carretillas y equipos. Años después, en 2003 funda la compañía GAM (General Alquiler de Maquinaria, SA) en la que desde entonces desempeña los cargos de presidente y consejero delegado.

Una plantilla de 1.400 personas --300 de ellas en Asturias-- y buena parte de ellos de alta cualificación; más de 25.000 máquinas en propiedad; 85 delegaciones; 230 millones de facturación o 25.000 clientes y unas perspectivas muy positivas para los próximos años son sólo algunos de los datos que dan idea del peso de la compañía que cotiza en Bolsa. Fernández nos recibe en Siero, donde se ubica la sede de la empresa, y en una entrevista concedida a Europa Press analiza alguna de las claves de GAM.

--Acabamos de dejar atrás 2022, un año al que no le ha faltado de nada, crisis de suministros, alza de costes energéticos, cierre de mercados.... A pesar de ello el primer semestre fue muy bueno para GAM. ¿Qué balance hace del ejercicio?

Bueno. Vamos a cerrar un 2022 bien en todos los aspectos, con cifras incluso mejores que las del primer semestre. Ha sido un año de mucho crecimiento. Es cierto que no hay ningún año tranquilo, siempre es todo cambiante y lo que ocurrió el año pasado es que nos enfrentamos a cuestiones nunca vividas, pero el cierre será muy positivo.

--También hubo algunas adquisiciones el pasado año por parte de la compañía. ¿Seguirán en esa línea en 2023?

Sí. Hicimos adquisiciones no muy grandes ni transformadoras pero sí es cierto que uno de nuestros objetivos es seguir creciendo. Tiene sentido y creo que el tamaño tiene su importancia, porque creo que en España hay muchas compañías locales que lo hacen muy bien y nos aportarían mucho. En la medida en que podamos vamos a seguir trabajando en este camino.

--GAM es mucho más que alquiler de maquinaria. ¿Cuáles son ahora sus principales líneas de negocio?

Tenemos tres grandes bloques. El primero es el tradicional del que estamos orgullosos y no renegamos, que es el de alquiler de maquinaria a quién y cuándo lo necesite y ese supone una tercera parte de nuestro negocio y queremos seguir creciendo.

El segundo bloque, con otra tercera parte, serían los negocios vinculados a la industria que suelen operar por contratos de cinco o más años. En esta línea tenemos por ejemplo todas las máquinas de Répsol, de las plantas de Volkswagen, o de la Mina de Oro y de Alimerka por poner algunos ejemplos. Este es un negocio menos rentable quizás pero mucho más tranquilo. Luego la tercera parte de esos 230 millones que factura GAM lo hace en servicios.

--¿Cuáles son las principales focos de negocio y qué papel sigue jugando Asturias en la empresa?

Asturias es la base principal de GAM. Tenemos 85 delegaciones en el mundo y la del Principado es la que más empleo tiene con mucho. De las 1.400 personas de plantilla 300 están aquí y en Asturias hacemos el 4% de nuestras ventas, lo cuál está muy bien. Además todo el 'back office' de GAM se hace desde Asturias, no hay nadie de GAM gestionando cobros, haciendo facturas o gestionando pagos que no esté en Asturias. Nunca en la historia de la humanidad fue tan irrelevante donde estés para hacer negocio como ahora.

Respecto al resto, el foco sigue siendo España y Portugal aunque ahora mismo tenemos otros tres focos importantes de crecimiento que son Marruecos, México y Chile.

--¿Han presentado proyectos a desarrollar con los Fondos Europeos?

Sí, tenemos sobre todo un proyecto muy potente de economía circular, yo diría que la mayor planta de economía circular que hay en Europa, que ya estamos desarrollando acogidos a los fondos europeos. Se trata de una planta de 30.000 metros cuadrados para la reutilización de máquinas. Se ubica en Villamañán, Castilla y León, por un condicionante logístico. Va a refabricar 3.000 máquinas al año y esperemos esté lista en el mes de octubre.

Además estamos participando en otros PERTES industriales de la mano de nuestros clientes.

--¿Cree que se está llevando a cabo una buena gestión de esos fondos?

Lo que creo es que debería haber mayor transparencia y todos deberíamos tener un mayor y mismo conocimiento respecto a todo lo relacionado con los mimos. Debemos saber cómo, cuándo y dónde y yo tengo la sospecha de que eso no es así, por lo que también tengo la sospecha de que se puedan utilizar con tendencias ideológicas, es sólo una sospecha pero eso me molesta mucho porque desanima a las empresas a entrar ahí.

--¿Cómo afronta 2023 con las muchas voces que alertan sobre la dificultad que puede acarrear este ejercicio?

Yo no soy tan afortunado o tan rico como para ser pesimista y tengo la obligación de ser optimista siempre, porque tengo una responsabilidad y porque tengo que liderar proyectos y personas. Llevo 30 años en la empresa y he visto como se han equivocado múltiples veces los pesimistas. Nunca es fácil, hay que trabajar, pero al final las cosas no son tan horribles como a veces las pintan. No se puede caer en el desánimo y pensar que los próximos meses serán la hecatombe.