Peláez sobre el acuerdo de Gobierno con IU: "Asturias "prácticamente un oasis de estabilidad"

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha confirmado que este lunes se reunirán el presidente del Gobierno y secretario de la FSA, Adrián Barbón y el coordinador de IU y consejero, Ovidio Zapico. No obstante ha indicado que esta cuestión no se ha tratado hoy en el Consejo de Gobierno, "obviamente, porque una cosa es el Gobierno y otra las fuerzas parlamentarias que sostienen al Gobierno". En este sentido ha añadido que Asturias "prácticamente un oasis de estabilidad".

"En cualquier caso, la reunión sí se va a producir, pero en el marco de un diálogo constante y fluido que tiene que existir entre las dos fuerzas políticas y que además lo sostienen con fuerza, porque llevamos ya siete presupuestos consecutivos aprobados y si vemos el entorno de las comunidades autónomas de nuestro alrededor, podemos comprobar que somos prácticamente un oasis de estabilidad en el Principado de Asturias", dijo el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha recordado el portavoz del Ejecutivo asturiano que mientras que en Cantabria han prorrogado los presupuestos, en Castilla y León llevan dos años prorrogados, o el anticipo electoral en Extremadura y Aragón con malos resultados para quienes convocaban las elecciones, lo que hay en Asturias es "un Gobierno del Principado estable y la base de esta estabilidad es precisamente el diálogo constante entre las dos fuerzas políticas que lo sostienen y es donde hay que enmarcar esa reunión".

"Es muy normal reunirse. De hecho, tenemos tantas y tantas reuniones las dos fuerzas políticas y ninguna ha aparecido en agenda y esta vuelvo a repetir, se enmarca dentro de ese diálogo constante entre las dos fuerzas políticas que sostienen al gobierno y que es ese diálogo el que permite la estabilidad", reiteró