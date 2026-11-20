El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante la apertura de la Jornada de Financiación Autonómica que organiza la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un "gran acuerdo presupuestario" con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, para lo que ha apelado a la "discreción" en las negociaciones y ha pedido un "plus de responsabilidad" a "todas las fuerzas progresistas".

En declaraciones a los medios durante la inauguración de la primera jornada de la Cátedra de Políticas Públicas, impulsada por la Consejería de Hacienda junto a la Universidad de Oviedo, Peláez ha defendido unas cuentas de "marcado carácter social" que destinan casi 5.000 millones de euros a los servicios públicos "fundamentales" como son sanidad, educación y derechos sociales. "Son los presupuestos que Asturias necesita, que ponen el foco en lo importante, que son las personas, y por eso estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo", ha afirmado.

Respecto a la demanda de Tomé sobre la documentación relativa a la declaración de zonas tensionadas, Peláez ha precisado que "la documentación se pone a disposición de los equipos negociadores en cuanto esté disponible". Ha recalcado el consejero que tanto la FSA-PSOE e IU como Covadonga Tomé comparten la necesidad de "declarar como tensionadas todas las zonas tensionadas". "Es decir, utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para garantizar el derecho a una vivienda digna", ha señalado.

Por otro lado, Peláez ha acusado al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de demostrar un "enorme desconocimiento de cómo funciona la gestión pública" tras exigir explicaciones sobre las inversiones que quedarán sin ejecutar por la regla de gasto. Al ser preguntado sobre las críticas del líder 'popular', el consejero ha explicado que los presupuestos del Principado se ejecutan tradicionalmente en el entorno del 90 o el 92 por ciento, una estimación que permite encajar las cuentas en las reglas fiscales, si bien ha reiterado su reivindicación al Gobierno de España para adaptar la normativa fiscal española a la comunitaria y ganar flexibilidad.

El titular de Hacienda ha contrapuesto la gestión autonómica --con más de mil millones de euros en inversión productiva, el 14% del presupuesto-- con la de los ayuntamientos gobernados por el PP en Oviedo y Gijón. Según ha indicado, el Consistorio ovetense ha reducido la inversión en un 50%, destinando solo el 6% de sus cuentas a este fin, mientras que el gijonés ha recortado la inversión productiva en torno a un 11%, ambos con niveles de ejecución inferiores a los del Principado.