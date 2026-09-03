Peláez defiende la operación para que Indra se instale en Barros porque es ventajosa para Asturias

Guillermo Peláez, segundo por la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, ha defendido este jueves la decisión del Principado de adquirir el taller de Barros, propiedad de Duro Felguera, para que se instale Indra en el mismo.

En unas declaraciones realizadas en el marco de su participación en un acto en Oviedo, Peláez no ha ofrecido detalles sobre la operación, apelando a la discreción, dado que hay más partes implicadas. Sí ha dicho que el acuerdo se materializará "muy pronto" y que entonces se conocerán todos los aspectos.

El dirigente asturiano, ha insistido en que el Gobierno asturiano ha conseguido "desbloquear" la situación y ha avanzado que cuando se conozcan los detalles se comprobará que es una operación ventajosa para Asturias. Ha dicho que el ejecutivo ha conseguido que una inversión muy importante en materia de defensa se localice en el Principado.

CEUTA

En las mencionadas declaraciones a los periodistas, Peláez también se ha referido a la situación en Ceuta y ha insistido en que la prioridad es que se recupere la normalidad en la ciudad autónoma.

El Gobierno asturiano, ha dicho, va a ofrecer toda su colaboración y lealtad institucional, centrado en recuperar esa normalidad en Ceuta y trabajar para que una corriente migratoria de ese calibre no vuelva a producirse. "No podemos olvidar que hubo más de 100 muertos en esa invasión migratoria", ha concluido.

Peláez ha participado este jueves en Oviedo en el el acto de apertura del III Congreso de Eficiencia y Productividad.