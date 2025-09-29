Peláez defiende una reforma del IRPF que califica como "la más justa y progresiva de toda España"

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha defendido este lunes en la Junta General la propuesta de reforma del IRPF impulsada por el Gobierno autonómico, una modificación que ha calificado como "el IRPF más justo y más progresivo de toda España" y que, según ha subrayado, busca concentrar el ahorro fiscal en las clases medias y trabajadoras.

En su comparencencia en el Parlamento asturiana, Peláez ha detallado que la iniciativa contempla, en primer lugar, un incremento del 10% en los mínimos personales y familiares, que no se actualizaban desde 2015. "Es el máximo que la normativa nos permite", ha explicado, en referencia a los límites establecidos por la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Además, la reforma incluye una rebaja de un punto porcentual en el primer tramo de la tarifa del IRPF, que grava los primeros 12.450 euros de renta, pasando del 10% al 9%. Esta medida, ha dicho, sitúa a Asturias entre las comunidades autónomas con el tramo más bajo de este impuesto. "Somos una de las siete comunidades con este tramo en el 9%", ha precisado.

Para garantizar la suficiencia del modelo y evitar que las rentas más altas se beneficien de la rebaja del primer tramo, se plantea una subida del cuarto tramo, del 18,5% al 19,2%, que afectará a rentas superiores a 55.000 euros. Según Peláez, esta modificación "neutraliza todo beneficio fiscal" para los tramos altos, sin que suponga un aumento de la carga tributaria.

El consejero ha asegurado que el 90% de los contribuyentes asturianos se beneficiarán de la reforma, especialmente aquellos con rentas inferiores a 35.000 euros, donde se concentra el 80% de los declarantes.

Asimismo, se prevé un incremento de medio punto en el tipo aplicable a las bases generales del IRPF para las rentas superiores a 175.000 euros. "Queremos que quienes más ganan, contribuyan más al sostenimiento del estado del bienestar", ha afirmado.

En paralelo, el proyecto de reforma incluye una modificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que afectará a los grandes tenedores de vivienda --aquellos con más de 10 inmuebles, según la definición de la Ley de Vivienda--, que pasarán a tributar al 15% en la adquisición de nuevas viviendas.

Peláez ha justificado esta medida tanto desde una perspectiva tributaria, por el nivel de capacidad económica que representa, como política, al considerar que "contribuye a equilibrar fuerzas en el mercado" y garantizar que la vivienda cumpla su función social.

Durante la sesión, los grupos parlamentarios de PP y Vox han expresado su malestar por la "premura" en la convocatoria de la comparecencia, mientras que el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, --quien ha acompañado a Peláez en la comparecencia-- ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no renuncia a seguir profundizando en una política fiscal progresiva.

"Nosotros, en la izquierda, somos personas muy autoexigentes, muy autocríticas y ambiciosas", ha afirmado, antes de señalar que no descarta ninguna medida fiscal más a lo largo de la legislatura, "que permita avanzar en esa progresividad, en esa reducción de la riqueza, en ese incremento de la justicia social o en esas correcciones económicas o medioambientales que tiene que haber".