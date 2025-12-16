Peláez destaca el "fuerte compromiso" de las cuentas con el municipalismo

Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE - FSA

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha resaltado este martes ante responsables socialistas de distintos ayuntamientos el "fuerte compromiso" con el municipalismo que tiene el proyecto de presupuestos regionales aprobado por el Principado para 2026.

La FSA-PSOE ha reunido en su sede de La Ería a su Consejo de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces en la Oposición para analizar los presupuestos del Principado para 2026 y su impacto en los ayuntamientos.

"El Gobierno del Principado de Asturias está fuertemente comprometido con lo municipal, porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas, esa primera puerta de entrada que tienen los ciudadanos a su administración y, como representantes públicos en lo local, sois perfectos conocedores de los retos y los problemas", ha comentado el dirigente regional, que ha ido desglosando el proyecto.

El presidente del Consejo de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces en la Oposición de la FSA-PSOE y alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha dicho que el de 2026 es el presupuesto más municipalista de los últimos años. "Que un presupuesto autonómico tenga en una de sus señas de identidad el municipalismo dice mucho de ese gobierno autonómico porque ser municipalista es estar pegado al territorio, es mostrarse sensible a las necesidades cotidianas", ha considerado.