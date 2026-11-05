Peláez negocia con Hacienda para extender fondos europeos y reforzar la inversión y la vivienda en los presupuestos

L consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez (segundo por la izda) interviene en la inauguración de las jornadas anuales del Registro de Economistas Asesores Fiscales, en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha afirmado este jueves que el Gobierno autonómico mantiene negociaciones con el Ministerio de Hacienda para continuar utilizando los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en proyectos ya iniciados y evitar tener que devolverlos, lo que aportará mayor margen y capacidad inversora al presupuesto regional.

En declaraciones a los medios durante la inauguración de las jornadas anuales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en el Auditorio de Oviedo, Peláez ha recordado que el plazo formal fijado para la ejecución material de los proyectos concluía el 31 de agosto. No obstante, ha destacado que, tras haber cumplido los hitos y objetivos marcados por la Comisión Europea tanto el Estado como las comunidades, se están articulando fórmulas de continuidad similares a las de vivienda, donde una resolución ministerial permite ejecutar hasta 2028 aquellas actuaciones iniciadas o licitadas.

El titular de Hacienda ha remarcado que se busca extrapolar ese marco a otros ámbitos para "garantizar la continuidad de los proyectos" y dotar de músculo inversor a las cuentas.

VÍA FISCAL ASTURIANA Y ACCESO A LA VIVIENDA

Peláez ha defendido el modelo de la "vía fiscal asturiana", subrayando que el proyecto presupuestario profundizará en la progresividad y la justicia tributaria mediante un refuerzo de las deducciones autonómicas. Entre las medidas avanzadas, ha señalado el incremento del límite de renta de estas deducciones hasta los 50.000 euros para alcanzar a clases medias y trabajadoras, así como medidas específicas contra el reto demográfico y de apoyo a familias y jóvenes.

Asimismo, ha detallado la inclusión de un paquete tributario orientado al acceso a la primera vivienda habitual. Este contempla deducciones en el IRPF, ventajas en Transmisiones Patrimoniales con la exención de los primeros 150.000 euros del inmueble, y reducciones en el Impuesto sobre Donaciones para importes de hasta 150.000 euros cedidos por familiares directos destinados a la adquisición del primer hogar.

El consejero ha hecho hincapié en que las prioridades del Principado radican en consolidar el estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), continuar la inversión pública en vivienda -tras superar el 20 % de incremento en el último ejercicio- e impulsar la actividad productiva.

CRÍTICAS AL PP Y CONTACTOS CON LAS FUERZAS DE IZQUIERDA

Respecto a los plazos presupuestarios, el consejero ha reiterado que el Ejecutivo autonómico prevé presentar el proyecto el próximo día 12, descartando retrasos y afecciones derivadas de la coyuntura política nacional. En este sentido, ha lamentado la actitud del Partido Popular por haber "bloqueado cualquier tipo de negociación" al supeditar el diálogo a la retirada de la ley de vivienda, lo que a su juicio evidencia "una carencia absoluta de proyecto" y de propuestas constructivas para Asturias.

Por el contrario, Peláez ha confirmado que el canal de diálogo permanece "abierto" con la diputada Covadonga Tomé, quien ha trasladado propuestas constructivas para las cuentas públicas. Sin entrar en detalles específicos para preservar la "discreción" de las conversaciones, el consejero ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas progresistas para garantizar la aprobación de unas cuentas clave para los servicios públicos y la inversión en la comunidad.