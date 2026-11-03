Peláez (PSOE) lamenta que el PP esté cerrado a negociar el presupuesto: "No tienen ninguna propuesta"

Reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha lamentado este martes que el PP esté cerrado a negociar el presupuesto autonómico por su "veto" a la ley de vivienda. "No tienen ninguna propuesta y lo condicionan todo a que se retire la ley de vivienda", ha lamentado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que sí continúan las conversaciones para la negociación presupuestaria con formaciones dispuestas a dialogar, como la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, de quien ha destacado sus propuestas progresistas frente a la actitud del PP.

El titular de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano ha explicado que esta misma mañana llamó por teléfono al presidente del PP, Álvaro Queipo, tras escuchar sus manifestaciones públicas en las que aseguraba no haber recibido llamadas del Ejecutivo regional para la negociación.

Peláez ha asegurado que interpretó las declaraciones de Queipo como una "ventana de oportunidad" de retirada del veto, pero ha lamentado que, tras la conversación, el PP continúa con su veto a la ley de vivienda. El responsable autonómico de Hacienda ha defendido la norma al señalar que el problema de la vivienda constituye una "absoluta prioridad" para el Ejecutivo del Principado. Según ha argumentado, el texto normativo resulta fundamental para dar respuesta a la demanda social y garantizar el derecho a la vivienda en Asturias.

El consejero ha asegurado que está "muy cerca" de poder anunciar la fecha de presentación del presupuesto para 2027 y ha explicado que, en cualquier caso, será antes del inicio de la campaña electoral del 29N el 13 de noviembre.