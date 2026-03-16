Peláez (PSOE), preocupado por la influencia que puede tener la "extrema derecha" en el gobierno de CyL

Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, se ha referido este lunes a las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Castilla y León.

Ha comentado que al ejecutivo asturiano le preocupa la influencia que pueda tener la "extrema derecha", en referencia a Vox, en el próximo ejecutivo de Castilla y León, dado que ambas comunidades autónomas tienen cuestiones comunes que les afectan, como el peaje del Huerna, en la AP-66, o la financiación autonómica.

"Nos preocupa la formación de gobierno, la estabilidad del gobierno de Castilla y León; no olvidemos que tienen los presupuestos prorrogados, es decir, el PP y Vox no llegaron a un acuerdo, y parece que ahora están abocados otra vez a que haya un gobierno que esté influenciado por la extrema derecha", ha señalado.

Como militante socialista, Peláez ha dicho que se alegra de que el PSOE haya mejorado sus resultados en las elecciones de este domingo. También está satisfecho con el "frenazo" de Vox porque "no ha cumplido sus expectativas". No obstante, se ha referido a la "incertidumbre" en lo que se refiere a la formación de gobierno. "Aunque se haya frenado a Vox, sigue teniendo un papel, bueno, digamos clave", ha indicado.