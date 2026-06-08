Peláez (PSOE) ve a la oposición "absolutamente descolocada" con sus críticas a la futura Loita

Guillermo Peláez, a la derecha - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha salido al paso este lunes de las críticas de los grupos de la oposición, incluido el PP, a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita). Peláez les ha pedido "rigor" y ha añadido que ve a la oposición "absolutamente descolocada".

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció la pasada semana que la norma contemplará zonas de mercado restringido en áreas que declaradas de mercado residencial tensionado o zonas turísticas protegidas.

En esas áreas, el Gobierno asturiano tendrá derecho de tanteo y retracto, es decir, una opción preferente a la hora de adquirir solares, edificios completos o viviendas individuales. El Principado solamente tendrá que igualar el precio para incorporarlo a su patrimonio. La medida ha generado críticas en la oposición. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, considera que la norma proyectada invade la propiedad privada.

Peláez ha respondido que el derecho de tanteo y retracto no supone ningún perjuicio ni un agravio para quien decide vender su propiedad, porque va a cobrar lo mismo. Por lo tanto, no existe ninguna restricción o limitación, ha insistido.

"Es verdad que se establece un derecho para la Administración, pero en aras de garantizar un interés superior que es garantizar el derecho a la vivienda", ha explicado.

Además, ha negado el dirigente asturiano que se trate de ninguna ocurrencia. De hecho, ha comentado que hay comunidades autónomas gobernadas por la derecha en la que opera ese derecho de tanteo y retracto.

Ha insistido en que lo que persigue el Gobierno asturiano es dar soluciones "realistas y posibilistas" para garantizar el derecho a la vivienda.

"Lo que vemos es una oposición que está absolutamente descolocada, buscando el titular fácil, cuando les falta bastante rigor a la hora de analizar la propuesta. Están buscando un titular sencillo, de que vienen los comunistas; pero creo que está total y absolutamente alejado de la realidad", ha apuntado.