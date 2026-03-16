Peláez recuerda que el préstamo de seis millones de la SRP a Duro Felguera es de naturaleza privada

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha recordado este lunes que la aportación económica a Duro Felguera de seis millones en concepto de préstamo por la Sociedad Regional de Promoción (SRP) es de naturaleza privada.

En una comisión parlamentaria y a preguntas del diputado del PP Agustín Cuervas-Mons sobre qué iba a pasar sobre ese dinero, que habría salido de las arcas del Principado.

Ha explicado Peláez que Duro Felguera, en el marco de su procesod de reestructuración, ha presentado una propuesta de acuerdo con los acreedores que ha sido objeto de ratificación judicial, donde hace una clasificación del crédito de los seis millones como 'no privilegiado' y solicita o propone una quita del 100%.

Según ha explicado el dirigente asturiano, este asunto ha sido objeto de estudio por parte del Gobierno asturiano. Si bien es cierto que la aportación de la SRP de seis millone se hizo en coordinación con el rescate que hizo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 120 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Peláez ha aclarado que SEPI es una entidad de derecho público mientras que la SRP es de derecho privado. "Ello determina que su calificación crediticia en el marco del concurso sea distinta", ha indicado.

Según Peláez, se trata de una cuestión "de legalidad". Si el crédito hubieses sido de naturaleza pública, el Gobierno asturiano sí tenía que recurrir ese acuerdo para defender la correcta administración de los fondos públicos.

"Si bien el crédito que el Principado de Asturias concedió a la SRP es de naturaleza pública, el crédito que la SRP concedió a Duro Felguera tiene naturaleza privada; y, por tanto, la calificación crediticia que hace la empresa entendemos que es correcta", ha zanjado Peláez.