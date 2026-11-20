El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante la apertura de la Jornada de Financiación Autonómica que organiza la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha lamentado "profundamente" las formas del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, durante el debate cara a cara celebrado anoche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha calificado su actitud de "tabernaria".

En declaraciones a los medios en Oviedo, Peláez ha considerado que el dirigente 'popular' utilizó en varios momentos un vocabulario impropio en un debate en el que, a su juicio, hay que "elevar el nivel". Por el contrario, ha puesto en valor la intervención de Sánchez, quien mantuvo su papel "más institucional de presidente del Gobierno, mostrando gestión y bagaje de gestión; y asumiendo con naturalidad los errores que se pudieron cometer".

Por último, Peláez ha estimado que la incidencia del cara a cara en el sentido del voto no será "especialmente alta".