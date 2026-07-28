Peláez toma las riendas de la gestora del PSOE de Oviedo con el reto de recuperar "la normalidad orgánica"

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, esta tarde. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, asume la presidencia de la gestora de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedos (AMSO-PSOE) con la "prioridad" de recuperar la normalidad orgánica de la agrupación, además de apoyar al candidato Sergio Llera.

Peláez ha asegurado que asume el cargo "con mucha responsabilidad" tras la propuesta realizada por la Comisión Ejecutiva de la FSA para la dirección de este órgano, que estará integrado por un total de cinco personas.

En declaraciones a los medios esta tarde, ha expresado su agradecimiento a la secretaria general saliente de la AMSO, Delia Losa, de quien ha destacado su "trabajo extraordinario" y su "compromiso político muy grande" durante los últimos años. Asimismo, ha agradecido el paso al frente de los cuatro compañeros que le acompañarán en la gestora y la confianza depositada por la Ejecutiva autonómica.

En cuanto a las prioridades, ha subrayado que la tarea principal es dar soporte al candidato socialista, Sergio Llera, tras recibir el respaldo de la militancia, con el fin de ir "todos a una" para lograr la Alcaldía de la capital asturiana. Junto a este propósito, ha situado el respaldo continuado a la labor de oposición en el Ayuntamiento de Oviedo y "la recuperación de la normalidad orgánica" de la agrupación.

Respecto a los plazos de funcionamiento de la gestora, ha recordado que estatutariamente se fija un periodo de 90 días, aunque contempla la posibilidad de prórrogas dado que existen antecedentes en este sentido. Asimismo, ha aclarado que la gestora es un órgano de gestión temporal previo a la designación de una nueva ejecutiva en asamblea general y ha descartado que, en el escenario actual, se planteen llegar a las próximas elecciones bajo la dirección de una gestora.