Pelayo Alonso Buelga, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo para los próximos dos años

De izquierda a derecha, la secretaria, Cristina Losada Murillo; el presidente del Consejo de Estudiantes, Pelayo Alonso Buelga, y el tesorero del órgano de representación estudiantil, Iván de Paz Brasa. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo ha iniciado una nueva legislatura con la proclamación de Pelayo Alonso Buelga como nuevo presidente para los próximos dos años. El estudiante de cuarto curso del Grado de Química sucede en el cargo a Jesús Vera Berdasco, de quien fue vicepresidente durante el mandato anterior.

Según ha informado la institución académica, el nuevo equipo directivo se completa con Cristina Losada Murillo, estudiante de Comercio y Marketing, en las funciones de tesorera, e Iván de Paz Brasa, alumno de Medicina, como secretario.

La nueva directiva se marca como metas principales la defensa de los derechos del estudiantado, la canalización de sus necesidades y la mejora de la vida universitaria, actuando como su voz ante los órganos de gobierno de la institución. Alonso Buelga ha manifestado afrontar esta etapa "con la ilusión del primer día, pero con la calma y saber hacer que aportan los años de experiencia".

Pelayo Alonso Buelga cuenta con una dilatada trayectoria como claustral y consejero de gobierno; Cristina Losada preside la Delegación de Estudiantes de la Facultad Jovellanos desde 2025 y es responsable de marketing en el equipo Uniovi eTech Racing; Iván de Paz ha presidido la Asociación de Estudiantes de Medicina desde 2024 y forma parte del Claustro universitario.