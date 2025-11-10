Pensionistas se concentrarán el martes en Oviedo, Gijón y Ribadesella para pedir el blindaje de las prestaciones

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada por 537 organizaciones en todo el país, ha organizado movilizaciones para este martes 11 de noviembre en 100 poblaciones españolas para exigir "un candado para las pensiones como mejor forma de defender el Estado del Bienestar". En Asturias las concentraciones serán en Oviedo, Gijón y Ribadesella a las 18.00 horas.

Las movilizaciones contarán con la presencia de representantes de organizaciones de la MERP con presencia en la comunidad autónoma. Según portavoces de la plataforma, "los recortes avanzan en varios países europeos cuestionando las pensiones públicas, entre otras conquistas sociales, y en nuestro país no solo se retrasa cada vez más la edad de jubilación, sino que se atacan las pensiones públicas y a los pensionistas".

Los pensionistas han remarcado la importancia de "poner un candado a las pensiones", prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.