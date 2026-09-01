Pepe Álvarez avisa desde Oviedo con romper el diálogo social si no se aprueba el control horario

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios antes de participar en la Escuela internacional de verano de UGT Manuel Fernández López 'Lito' en Oviedo. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido al Gobierno la aprobación del control horario en el segundo Consejo de Ministros de septiembre, advirtiendo de que en caso contrario la organización se planteará "seriamente" si "merece la pena mantener las mesas de diálogo social o no".

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en la inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por el sindicato en Asturias, Álvarez ha subrayado que el control horario es "absolutamente imprescindible". "El diálogo social son compromisos, son acuerdos que hay que cumplir, no son nuestras posiciones, sino las posiciones que hemos negociado con la propia patronal", ha enfatizado.

El máximo responsable de UGT ha también reclamado que se aborde la cuestión del salario mínimo interprofesional (SMI), que a día de hoy "tiene un diferencial de 1,3 puntos que pierden los trabajadores y las trabajadoras del SMI como consecuencia del incremento de la inflación".

Por último, el secretario general de UGT ha alertado de que, si bien España es un país que crece y está generando "mucha riqueza", esta riqueza "no va a los trabajadores".