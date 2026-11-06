Pepe Álvarez (UGT) llama a la movilización masiva el 11N: "No hay convenio que aguante la subida de la vivienda"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a la movilización masiva el próximo 11 de noviembre en la huelga general por la subida del precio de la vivienda, los carburantes y los alimentos. "No hay convenio que aguante la subida de la vivienda", ha dicho, para después reclamar un pacto de Estado por la vivienda con un compromiso de inversión pública de al menos el 1 por ciento del PIB durante diez años.

En declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la asamblea de delegados y afiliados de UGT Asturias, Álvarez ha explicado que las perspectivas del sindicato ante la convocatoria son muy elevadas, ante lo que ha calificado como un "plante de la ciudadanía" para responder a la imposibilidad de llegar a fin de mes por el encarecimiento de la vida. La expresión "no llego a final de mes", ha indicado, es ya "una realidad que padecen millones de familias en España".

Álvarez ha asegurado que la convocatoria ha "despertado" a la clase política y ha indicado que esta es una huelga "no clásica", dirigida a que el conjunto de las administraciones públicas asuman sus competencias en materia de vivienda, servicios públicos y atención a las personas.

Por otra parte, Álvarez ha mostrado su oposición a revisar el acuerdo de pensiones suscrito en 2021 junto a la patronal y el Gobierno y ha defendido que las bajas médicas se sigan gestionando desde la Atención Primaria y no desde las mutuas.

GRANDES PANCARTAS EL 11N

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha asegurado que el 11 de noviembre "va a ser un gran día de huelga general" y un día de "lucha". "Vamos a ir con grandes pancartas, con grandes carteles por una vivienda digna, porque nos afecta a todos y todos estamos muy preocupados", ha enfatizado.

Ese día, ha agregado Lanero, va a ser un "punto de inflexión", con un "mensaje claro hacia las empresas y hacia la clase política". "No vamos a dar un paso atrás en derechos y en libertades", ha aseverado.