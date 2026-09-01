Pepe Álvarez ve "cínico" que convoquen manifestaciones en apoyo a Ceuta quienes "niegan la solidaridad" con la ciudad

Varios inmigrantes en un Centro de Estancia Temporal, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la - Marcos Moreno - Europa Press

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este martes el "cinismo" de quienes se oponen a acoger menores migrantes no acompañados mientras convocan manifestaciones en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta.

En unas declaraciones a los medios con motivo de su participación en la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', Álvarez ha remarcado que demostrar solidaridad con Ceuta implica necesariamente acoger a los menores en la península. "Pensar en Ceuta y querer a Ceuta quiere decir fundamentalmente que esos 1.500, 2.000 niños no acompañados se les puede acoger en la península", ha enfatizado.

En relación con la inmigración irregular, Álvarez ha abordado la cuestión de la afiliación de personas que han entrado ilegalmente en el país, reconociendo que se trata de "un proceso complejo para determinar legalmente cuál es la situación que van a tener".

El dirigente sindical ha defendido un enfoque equilibrado en materia migratoria, subrayando que "los que tengan derecho a asilo lo tienen que tener y los que no, deben de coger el camino de retorno a su país".